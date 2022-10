Energiekrise Uni Luzern senkt Raumtemperatur auf 20 Grad Die Universität Luzern will ihren Beitrag leisten, um einer Strommangellage entgegenzuwirken. Sie setzt auf zwei Massnahmen. 10.10.2022, 12.51 Uhr

Blick ins Treppenhaus der Uni Luzern Bild: Manuela Jans-Koch (10. Dezember 2021)

Die Uni Luzern strebt mit dem voraussichtlich baldigen Beginn der Heizperiode eine Raumtemperatur von 20 Grad an. Dies schreibt die Uni in einem Email an die Studierenden. Es handle sich dabei um eine moderate Absenkung. Damit folgt die Uni der Praxis von Bund und Kanton Luzern. Energietechnisch sei das Uni/PH-Gebäude als Minergiehaus bereits sehr effizient.