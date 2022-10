Stromausfall: Was passiert, wenn der Lift steckenbleibt?

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) ist wie jede Akutklinik gegen Stromausfälle gut gerüstet. Der Betrieb in lebenswichtigen Bereichen wie Operationssälen oder Intensivstationen ist dank Batterieunterstützung jederzeit und ohne Unterbruch gewährleistet. Notstromaggregate sorgen dafür, dass weitere Bereiche wie Aufzüge und Beleuchtungen nach spätestens 15 Sekunden wieder funktionieren. Jährlich wird die Notstromversorgung getestet. Der Vorrat an Treibstoffen reicht für zehn Tage, dürfte aber im Ernstfall erweitert werden.

Unabhängig von der aktuellen Krise überarbeitet das Luks seine Energiestrategie mit Zeithorizont 2040/2050. Das Ziel ist es, bis dahin den Ausstoss an CO 2 -Emissionen auf Netto-Null zu bringen. Dazu setzt das grösste Zentralschweizer Spital an seinem Hauptstandort in Luzern auch auf Erdwärmesonden. Rund 270 sind in den Untergrund des auf 2026 geplanten Neubaus von Kinderspital und Frauenklinik eingebaut worden. Sie sollen künftig so viel Heizenergie liefern, wie 1400 Einfamilienhäuser durchschnittlich verbrauchen, wie kürzlich im Magazin «ROI», das unserer Printzeitung beigelegt war, beschrieben wurde.

Man behalte auch andere neue Technologien im Auge. So werde etwa der Kauf von E-Ambulanzen geprüft, um von fossilen Treibstoffen wegzukommen. (avd)