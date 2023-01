Entlebuch Fünf Fahrzeuge kollidieren auf vereister Fahrbahn Auf vereister Fahrbahn kam es im Schwanderholzstutz zwischen Wolhusen und Entlebuch zu einem Unfall mit fünf Fahrzeugen. Eine Person musste ins Spital eingeliefert werden. Stefanie Geske 19.01.2023, 10.38 Uhr

Die vereiste Fahrbahn hat dieses Auto ins Schlittern gebracht. Bild: Luzerner Polizei

Ein Autofahrer war am Mittwochabend gegen 17.20 Uhr auf der Kantonsstrasse von Entlebuch in Richtung Wolhusen unterwegs. Auf der Höhe Stalden bei Ebnet geriet sein Fahrzeug auf der stark vereisten Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links — und sein Auto schlitterte seitlich in einen entgegenkommenden Lieferwagen.