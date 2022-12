Entlebuch Gemeinde nimmt zweiten Anlauf für den Kauf des Port-Saals Im Januar können die Entlebucherinnen und Entlebucher über einen Sonderkredit für den Kauf des Saals im Hotel Port abstimmen. 2018 scheiterte dieses Unterfangen – nun wurden einige Punkte verbessert. Fabienne Mühlemann 23.12.2022, 05.00 Uhr

Entlebuch braucht einen neuen Saal für seine rund 75 Vereine. Für deren Anlässe oder Konzerte gibt es momentan keinen geeigneten Ort. Nun steht eine Lösung bereit: Die Gemeinde will den Saal im Hotel Port, welches der Firma Müller & Stalder Immobilien AG gehört, im Stockwerkeigentum kaufen. Dafür benötigt sie einen Sonderkredit in der Höhe von rund 3,4 Millionen Franken. Die Stimmberechtigten können an der Urnenabstimmung vom 22. Januar 2023 darüber befinden.

So soll der neue Saal im Hotel Port aussehen Visualisierung: PD

Das Stockwerkeigentum umfasst den Saal inklusive Bühne, den Disponibelraum, ein Office im ersten Obergeschoss und die Garderobe im Erdgeschoss. Zusätzlich gehören die Erschliessungsräume sowie die Technikräume im Untergeschoss als Miteigentumsanteile dazu.

Diese Räume will die Gemeinde zu einem Pauschalbetrag von rund 2,5 Millionen Franken kaufen. Der Sonderkredit beinhaltet ausserdem 695’000 Franken für den ergänzenden Innenausbau, welcher den Bühnenausbau, die Bodenbeläge, die Akustikdecke, die Beleuchtung oder die Schreinerarbeiten betrifft, und 240’000 Franken für Inventar, Mobiliar und Baunebenkosten wie Stühle, Bartische, Geschirr oder Garderobenständer.

Kritikpunkten wurde Beachtung geschenkt

Es handelt sich bei der Abstimmung um den zweiten Anlauf der Gemeinde, den Port-Saal zu kaufen (siehe Box). Im Juni 2018 lehnten die Entlebucherinnen und Entlebucher den 2,45-Millionen-Franken-Kredit mit einem Nein-Anteil von 56,8 Prozent ab. Die damalige Kritik bezog sich unter anderem auf die fehlenden Parkplätze und Zusatzräume sowie den fehlenden Bühnenlift, den Kaufpreis und die ungewisse Zukunft des Gastronomiebetriebs.

So kam es zum zweiten Anlauf Der Weg bis zur zweiten Abstimmung über den Port-Saal war lang. Als der Sonderkredit 2018 abgelehnt worden war, nahm ein Projektteam einen neuen Anlauf, um das Saal-Problem in Entlebuch zu lösen. Ihre Vision: Auf dem Dach des Businesspark Aentlebuch soll ein riesiger Saal entstehen. Ende 2020 begruben sie die Pläne jedoch wieder, da das Projekt betriebswirtschaftlich nicht tragbar gewesen wäre. Gleichzeitig haben die Unternehmer Adrian Müller und Martin Stalder das Hotel Port mit der Absicht erworben, den Saal der Gemeinde zu verkaufen. Mittlerweile hat das Restaurant mit Pub im Hotel Port wiedereröffnet. Der Sanierungsstart des Gemeindesaals ist im Herbst 2023 geplant – sofern die Stimmberechtigten Ja sagen. (fmü)

Die zuständige Gemeinderätin Petra Renggli ist überzeugt, dass die Abstimmung dieses Mal erfolgreich sein wird. «Allen Kritikpunkten wurde im neuen Projekt grosse Beachtung geschenkt. Nun haben wir mehr Zusatzräume, einen Bühnenlift, einen gut funktionierenden Gastrobetrieb und genügend Parkmöglichkeiten in Gehdistanz.»

Das Hotel Port liegt direkt an der Hauptstrasse. Bild: Pius Amrein (Entlebuch, 7. Oktober 2022)

Weiter sei das Projekt gut abgestützt. So gab es Mitte Juni eine Informationsveranstaltung und einen Mitwirkungsprozess bis Mitte Juli. «Wir erhielten vereinzelte, konstruktive Rückmeldungen, insbesondere zu Sanierungsumfang, Eigentumsverhältnis und Wertquotenberechnung», sagt Renggli. Der Sonderkredit sei höher als bei der Abstimmung 2018, weil die Gemeinde nun auch mehr erhalte. Es sei ausserdem eine grosse Herausforderung gewesen, «die Wünsche und Anregungen der Bevölkerung in ein Projekt zu integrieren und trotzdem die Kosten tief zu halten», fügt sie an.

An einer zweiten Infoveranstaltung im November seien nochmals letzte Fragen und Anregungen geklärt worden. «Daher bin ich sehr zuversichtlich, dass der Sonderkredit angenommen wird.» Bei einem Ja könnte der Saal wahrscheinlich im Herbst 2024 in Betrieb genommen werden.

Gastgeberin Vreni Dali im neuen Pub. Bild: Pius Amrein (Entlebuch, 7. Oktober 2022)