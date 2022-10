Entlebuch In Schlamm eingesunken und steckengeblieben: 83-jährige Wanderin aus misslicher Lage befreit Am Sonntag verirrte sich eine Frau auf einer Wanderung im Entlebuch und blieb im Schlamm stecken. Sie musste von Rettungskräften befreit werden. 03.10.2022, 10.55 Uhr

Auf einer Wanderung zwischen Romoos und Entlebuch blieb eine 83-Jährige am Sonntag in einem Tobel im Schlamm stecken. Gegen 13.30 Uhr meldete sie sich telefonisch bei der Luzerner Polizei, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Über ihr Handy hätte sie dann von der Rega lokalisiert werden können. Die Frau wurde von der Luzerner Polizei, der Rega und Mitgliedern von der Alpine Rettung Entlebuch-Sörenberg befreit und versorgt. Die Rega flog sie danach in ein Spital. (tos)