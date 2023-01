Entlebuch Über 63 Prozent Ja-Stimmen: Port-Saal wird deutlich angenommen Die Stimmbevölkerung der Gemeinde Entlebuch hat sich klar für den Erwerb, den Ausbau und die Einrichtung des Saales im Hotel Port ausgesprochen. 764 Ja- gegen 446 Nein-Stimmen sorgten für ein klares Resultat. 22.01.2023, 14.20 Uhr

So soll der neue Saal im Hotel Port aussehen. Visualisierung: PD

In Entlebuch kann im Herbst dieses Jahres mit dem Ausbau des Saales des Port-Saals begonnen werden. Bei 764-Ja- zu 446 Nein-Stimmen sprach sich eine Mehrheit (63,14 Prozent) der Stimmbevölkerung für den Erwerb, Ausbau und die Einrichtungen des Port-Saales aus, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Entlebuch. Die Stimmbeteiligung lag bei 49,74 Prozent. Im Anschluss an die Vorbereitungsarbeiten ist der Baubeginn im Herbst 2023 vorgesehen, sodass der Saal nach einer Bauzeit von rund einem Jahr im Oktober 2024 den Vereinen und der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden kann.