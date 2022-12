Entlebuch «Mister Biosphäre» tritt ab: «Wir sind anders als der Rest der Welt – darauf können wir stolz sein» Theo Schnider hat die Unesco-Biosphäre als Direktor mitaufgebaut. Nach über 20 Jahren gibt er sein Amt weiter – und hat eine Botschaft für das Entlebuch. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 30.12.2022, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es gibt wenige Menschen, die ihre Arbeit als ihre Lebensaufgabe bezeichnen. Theo Schnider ist einer davon. Ende Jahr gibt der Direktor der Biosphäre sein Amt nach einem Vierteljahrhundert altershalber an die ehemalige Tierpark-Goldau-Direktorin Anna Baumann ab. «Der Abschied wird nicht einfach. Ich werde sicher bis zur letzten Sekunde arbeiten», sagt der 65-Jährige.

Theo Schnider beim Biosphärenzentrum in Schüpfheim. Bild: Dominik Wunderli (21. Dezember 2022)

Die Liebe zur Region hat er als gebürtiger Sörenberger schon früh entdeckt. 21 Jahre lang war er dort Tourismusdirektor. Seine Ziele seien schon immer gewesen, die Region vorwärtszubringen, sie wertvoller zu machen, das Image zu verbessern und den Stolz der Entlebucherinnen und Entlebucher zu fördern. «Ich glaube, insgesamt ist mir das gut gelungen.»

Darum verkleidete er sich als Indianer

Um diese Ziele zu erreichen, hat Schnider auch mal zu unkonventionellen Mitteln gegriffen. Als 1987 die Rothenthurm-Initiative angenommen wurde, war die Weiterentwicklung der Region in Gefahr. Die Initiative stellte Moorlandschaften unter Schutz – im Entlebuch betraf dies fast die Hälfte des Gebiets. «Hinzu kam, dass wir als Armenhaus der Schweiz bezeichnet wurden, das Militär zog sich aus wirtschaftlichen Gründen zurück, Firmen mit Arbeitsplätzen schlossen. Wir wurden belächelt.»

Schnider besorgte sich Federn und Schminke – und legte als Indianer verkleidet im Luzerner Kantonsparlament einen Auftritt hin. «Niemand wollte über die Konsequenzen der Initiative und das Thema ‹Schützen und Nutzen› sprechen. Ich wollte aufzeigen, dass man aus dem Entlebuch kein Indianerreservat machen kann.» Dieser Auftritt setzte eine breite Diskussion in Gang.

Das ist die Biosphäre Die Biosphäre Entlebuch setzt auf einen sanften Tourismus mit natur- und klimaverträglichen Angeboten. Es handelt sich dabei um eine Art Entwicklungsagentur, die alle sieben Entlebucher Gemeinden umfasst, und Projekte in den Bereichen Natur, Umwelt, Raumplanung, Mobilität, Regionalmarketing, Forschung, Bildung und Tourismus umsetzt.

Ein paar Jahre später entstand im Entlebuch die Idee der Biosphäre: eine nachhaltige Entwicklung für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt – mit den Menschen im Zentrum. «Der Begriff ist abstrakt. Es war schwierig, ihn der Bevölkerung näherzubringen. Ich erinnere mich, dass eine Zeitung eine Karikatur mit einem Kassenhäuschen veröffentlichte, darauf stand ‹Eintritt ins Biosphärenreservat. Bitte Einheimische nicht füttern›.»

Doch die Entlebucherinnen und Entlebucher zogen mit, stimmten der Schaffung des ersten Biosphärenreservats der Schweiz im Jahr 2000 einer Pro-Kopf-Investition deutlich zu. «Damit haben wir Geschichte geschrieben: Wir waren die erste Biosphäre, die durch einen partizipativen Prozess geschaffen wurde.» Mittlerweile ist dies bei der Unesco Bedingung, um anerkannt zu werden.

Man nennt ihn auch «Mister Biosphäre»

Aus einem vermeintlichen Nachteil wurde also ein Vorteil: Das Label sorgte für Wiedererkennung und machte die Region bekannt. Schnider wurde zum Gesicht des Entlebuchs, in der Schweiz und im Ausland nannte man ihn «Mister Biosphäre». «Einerseits war dies eine Verpflichtung, ich musste stets die Etikette bewahren und die Marke repräsentieren. Andererseits, denke ich, hat die Bevölkerung in dieser Startphase eine Identifikationsfigur gebraucht – ‹eine, wo mer cha alänge›», sagt der Vater von drei erwachsenen Kindern.

Er habe stets versucht, die Bevölkerung durch seine Begeisterung mitzureissen und sie mit Voraussicht zu Veränderungen und Fortschritt zu bewegen. Er nennt das Beispiel Käsereien: «Dass einige Betriebe sich vor Jahren neu ausgerichtet haben, um zu überleben, war eine grosse Errungenschaft.» Auch bei schwierigen Themen suche er stets eine Lösung, denke immer in Optionen.

«Da schimmert manchmal der ehemalige Feuerwehrkommandant durch.»

Theo Schnider hat die Biosphäre Entlebuch von Anfang an begleitet. Bild: Dominik Wunderli (Schüpfheim, 21. Dezember 2022)

Doch die Biosphäre kam nicht nur überall gut an. Umweltverbände kritisierten, dass auch ein sanfter Tourismus laufend neue Begehrlichkeiten wecke. «Ich kann diese Haltung bis zu einem gewissen Grad verstehen. Doch man darf nicht verwechseln, dass in einer Biosphäre der Mensch im Zentrum steht, der Einkommen braucht.» Es sei nicht einfach nur eine geschützte Landschaft – diese Sichtweise greife zu kurz.

Dass dieser Spagat zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gut gelinge, beweise die neuste Bewertung der Unesco: Die Biosphäre Entlebuch ist unter den Top 5 der Welt. «Ausserdem haben wir den Status ‹Modell für die Welt› erneut erhalten. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagt der Natur- und Tourismusfachmann. Daneben gab es etliche Anerkennungspreise für Schnider und die Biosphäre.

«Das war eine enorme Motivation für uns, um dranzubleiben und uns stetig weiterzuentwickeln.»

Involviert bei den Bergbahnen Sörenberg

Langweilig wird Theo Schnider in der Pension nicht. Seit 2019 ist er Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Sörenberg. Dieses Amt wird er weiterführen. «Es laufen gerade einige Projekte, unter anderem die neue Rothorn-Bahn. Hier sind wir voll auf Kurs.» Doch er möchte auch mal Zeit für sich nehmen.

«Ich habe zwar einige Projektangebote erhalten, aber alle abgelehnt. Ich muss mich zuerst finden, bevor ich eine neue Herausforderung angehe.»

Den Entlebucherinnen und Entlebuchern will er mitgeben, den freiheitsliebenden Geist zu bewahren. Die Region müsse sich immer wieder auf seine Stärken besinnen – auf die hohe Identifikation und die Verbundenheit. Schnider sagt: «Die Herausforderungen der Zukunft werden immer komplexer und komplizierter, da braucht es dieses Miteinander, diese kollektive Intelligenz. Wir sind anders als der Rest der Welt. Darauf können wir stolz sein.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen