Standseilbahn in Heiligkreuz? Initiant weibelt für seine Idee

Entlebuch Neue Standseilbahn in Heiligkreuz? Initiant weibelt weiter für seinen Traum Niklaus Schmid möchte den Aussichtspunkt Heiligkreuz-First wieder mit einer Bahn erschliessen. Sympathisanten hat der 79-Jährige viele – Investoren noch nicht. 11.07.2022, 11.11 Uhr

Niklaus Schmid mit einem Modell seiner Standseilbahn. Bild: Dominik Wunderli (Heiligkreuz, 28. August 2018)

Der Wallfahrtsort Heiligkreuz im Entlebuch soll um eine Attraktion reicher werden. Vom kleinen Dörfchen aus soll eine neue Standseilbahn zum Aussichtspunkt Heiligkreuz-First auf 1430 Meter über Meer führen. Die Bahn soll rund 250 Höhenmeter überwinden.

Initiant ist Niklaus Schmid. Der 79-Jährige weibelt schon seit über zehn Jahren für das Projekt. Noch immer sucht er nach Investoren, denn: Die Standseilbahn würde rund 2,5 Millionen Franken kosten.

Wie «Tele 1» nun berichtet, erhält Schmids Idee viel Zuspruch. Positiv äussern sich sowohl die Biosphäre Entlebuch als auch die Pflegschaft Heiligkreuz, welcher das Land gehört.

Neue Transportbahn nach Heiligkreuz. Video: Tele 1

Zwei Schlitten für je zwölf Personen

Es wäre nicht die erste Bahn, die auf Heiligkreuz-First führen würde. Bereits bis im Jahr 1947 war eine solche in Betrieb, als Vorgängerin des heutigen Skilifts. Schmids Projekt ist an die alte Bahn angelehnt. Geplant sind zwei Schlitten, die je zwölf Personen Platz bieten und am Waldrand den Hang entlang hochfahren sollen. (jon)