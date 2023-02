Entlebuch Neuer Coop am Marktplatz 1 eröffnet 01.02.2023, 19.25 Uhr

Heute öffnet der neue Coop am Marktplatz 1 in Entlebuch. Vom 2. bis 4. Februar werden Spezialangebote und das Zehnfache an Superpunkten angeboten.