Entlebuch Strasse wird saniert – Umstellung auf LED-Beleuchtung 17.08.2022, 19.30 Uhr

Am kommenden Montag, 22. August startet die Sanierung der Kantonsstrasse im Abschnitt zwischen Althus und Entlebuch Dorf. Neben der Teilsanierung der Strasse werden ein Velo- und Gehweg neu erstellt, wie der Kanton mitteilt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis im Herbst 2025, also gut drei Jahre. In dieser Zeit wird gleichzeitig auf zwei Streckenabschnitten gearbeitet. Der Verkehr wird dann einspurig geführt und mittels Ampel geregelt. Um den Wintertourismus zu gewährleisten, ist die Strecke von Dezember bis April jeweils ohne Einschränkungen befahrbar. Ansonsten ist mit Wartezeiten zu rechnen, heisst es weiter.