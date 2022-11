Entlebuch Grosseinsatz verhinderte Vollbrand von Bauernhaus – eine Person wurde ins Spital gebracht Am Montag kam es zu einem Brand in einem Bauernhaus in der Gemeinde Entlebuch. 87 Angehörige der Feuerwehr Entlebuch-Hasle waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. 15.11.2022, 11.55 Uhr

Ein Vollbrand konnte gerade noch verhindert werden: Nachdem der Luzerner Polizei am Montag kurz nach 17 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Bauernhaus in Rengg in der Gemeinde Entlebuch gemeldet worden war, rückten 87 Angehörigen der Feuerwehr Entlebuch-Hasle aus. Es gelang ihnen, das offene Feuer unter Kontrolle zu bringen und einen Vollbrand zu verhindern, schreibt die Polizei in ihrer Medienmitteilung.