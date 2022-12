Philipp Heid, Küchenchef im Restaurant Prisma, hört auf

Er hat 15 Punkte Luzerner Gastro-Szene verliert einen weiteren Spitzenkoch Philipp Heid, Küchenchef im Restaurant Prisma im Park Hotel Vitznau, hört auf. Zuvor hatte schon Oscar de Matos vom «Maihöfli» gekündigt. 02.12.2022, 14.18 Uhr

Philipp Heid verlässt das Park Hotel Vitznau per Ende Februar 2023. Klaus Lorke No Limit Fotodesign

Ein weiterer Luzerner Sternekoch verlässt seinen Herd in der Region Luzern: Philipp Heid hat sich entschieden, seinen Lebensmittelpunkt zurück in seine Heimat Deutschland zu verlegen, um so wieder näher bei seiner Familie zu sein, heisst es in einer Mitteilung des Park Hotels Vitznau. Heid ist Küchenchef im Restaurant Prisma im Fünf-Sterne-Deluxe-Hotel Park Hotel Vitznau, das sich mit 15 «Gault-Millau»-Punkten und einem Michelin-Stern schmücken darf. Heid kocht seit 2017 im «Prisma».