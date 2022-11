KOLUMNE «LANDAUF, LANDAB» Das Gesetz der Mode ist erbarmungslos Der Schnauz ist wieder im Trend – sehr zum Leidwesen unseres Kolumnisten. Robert Bossart 11.11.2022, 05.00 Uhr

«Junge und hübsche Mädchen werden diesen Artikel kaum lesen. Rasierapparate liegen ihnen mehr am Herzen als Schnäuze.» So stand es 1944 in der «Neuen Zürcher Zeitung». Sie, also die jungen Frauen, würden «ungern mit einem Herrn mit Schnauz» spazieren gehen – es verderbe den zarten Teint, von kratzen und kitzeln ist die Rede. Ich bin zwar kein «junges, hübsches Mädchen», teile aber die Skepsis gegenüber Schnäuzen.

Natürlich, es sind die unschönen «Vorbilder» der Geschichte, die den Oberlippenbart zu einem problematischen Accessoire machten. Und klar, man kann auch finden, dass es jetzt mal genug sei mit der Aversion gegen dieses Symbol für Diktatoren, ja, für das Böse schlechthin. Ich arbeite dran, einfach ist es nicht. Schnäuze haben etwas Energisches, Autoritäres, Humorloses.

Damit stehe ich völlig schräg in der Landschaft, ich weiss. Seit Jahren verbreitet sich der Schnauztrend, langsam und unaufhaltbar. Das Gesetz der Mode ist erbarmungslos. Sie kann noch so hässlich sein – Stichwort gedruckte T-Shirts für über 30-Jährige oder Birkenstocksandalen für den Ausgang – je öfter wir etwas sehen, desto eher ist es ok. Und irgendwann finden wir es sogar chic.

Nun haben wir den Salat. 18-Jährige, die ihren ersten Flaum unter der Nase spriessen lassen oder hippe Städter, die beschnauzt herumlaufen. Bei mir scheint diesmal der Gewöhnungseffekt nicht so recht eintreten zu wollen, noch immer zucke ich zusammen, wenn ein Bekannter diesem Lifestyletrend unterliegt. Wenn schon, warum nicht gleich einen ausschweifenden Oberlippenschmuck wie ihn einst der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. trug? Dann hätte ich wenigstens für meine modischen Kollegen ein Weihnachtsgeschenk: eine Schnurrbartbürste.

Hinweis: Robert Bossart lebt in Altwis und ist Journalist. Am Freitag äussern sich jeweils Gastkolumnisten und Redaktorinnen unserer Zeitung zu einem frei gewählten Thema.