Erdbeben in der Türkei: Hilfe aus Luzern

Zwei Luzerner reisen ins Katastrophengebiet in die Türkei

Die Zahl der Erdbeben-Toten an der türkisch-syrischen Grenze steigt auf beinahe 30’000, Zehntausende Menschen sind obdachlos, weil ihres Zuhause eingestürzt ist. Die Solidarität für die Menschen vor Ort ist riesig. Auch in der Zentralschweiz wollen viele helfen – so zwei Luzerner, die sogar ins Katastrophengebiet reisen.