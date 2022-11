Gault Millau: Urs Heller über vegetarische Küche und Trendr

Gastronomie «In der Stadt fehlt die absolute Spitzenküche»: «Gault-Millau»-Chef über vegetarische Küche und Trendadressen in Luzern Urs Heller verteilt seit Jahren «Gault-Millau»-Punkte. Der Chefredaktor des Gastroführers über Zentralschweizer Restaurantgänger, Entwicklungen in der Kulinarik und Kochen in Krisenzeiten. Robino Rich Jetzt kommentieren 08.11.2022, 19.30 Uhr

Urs Heller ist Chefredaktor des «Gault-Millau». Bild: Thomas Buchwalder

Urs Heller, in all den Jahren haben Sie sicher ein Lieblingsrestaurant in der Zentralschweiz gefunden. Wo soll ich heute Abend essen gehen?

Urs Heller: Ich habe viele Lieblingsrestaurants. Aber ich empfehle Ihnen gerne den «Kaiserstock» in Riemenstalden. Eine wunderbare Küche mit drei Saisonhöhepunkten: Gitzi, Wild und Metzgete.

Wie ist die Zentralschweiz gastronomisch aufgestellt? Gibt es Unterschiede zu anderen Regionen?

Den Zentralschweizer Geniessern geht es prima. Sie kriegen alles, was sie sich wünschen. Trendadressen in der Stadt, die in Luzern so heiss geliebten italienischen Restaurants und tolle Landgasthöfe in der Nähe. Was in der Stadt Luzern fehlt, ist die absolute Spitzenküche, aber die kriegt man ja in Vitznau.

Am Montag erschien die neuste Ausgabe des Restaurantratgebers «Gault-Millau». Liefern die Köche auch in schwierigen Zeiten ab?

Wir konnten auch in diesem Jahr wieder neue Talente entdecken. Die Köchinnen und Köche haben sich von all den Krisen nicht unterkriegen lassen und die Situation super gemeistert. Sie sind widerstandsfähig, mutig und liefern auch in schwierigen Zeiten hervorragende Ergebnisse ab. Und wie in jedem Jahr gilt: Wir sagen unsere Meinung und nicht, dass wir immer Recht haben.

Würden Sie sagen, dass wirklich jedes Restaurant im Buch von der Auflistung profitiert?

Klar. Vor allem Lokale, die nicht gerade in Zentrumslagen angesiedelt sind, brauchen etwas Support. Unsere Leserinnen und Leser vertrauen unseren Meinungen und Empfehlungen. Beim «Koch des Jahres» Benoît Carcenat in Rougemont krachte zwei Stunden nach der Ehrung die Internetseite zusammen. Da gabs zu viele Reservationen auf einmal.

Restaurantgäste interessieren sich zunehmend auch für vegetarische oder vegane Ernährung. Stellen Sie diesen Trend auch fest?

Ja. Die vegetarische Küche ist in der Zentralschweiz angekommen. Wenn Köche Vegi-Gerichte intelligent entwickeln und sie mit hohem Aufwand umsetzen, kann das fantastisch sein. Ebenso finde ich es gut, wenn die Chefs sich trauen, ein vegetarisches Gericht als Zwischengang in ihren Menüs einzusetzen. Vegan ist hingegen schwierig und setzt eine kleine Brigade enorm unter Druck. Meine Empfehlung: Den Wunsch nach einem veganen Gericht unbedingt bereits bei der Reservation anmelden.

Gilt das auch für die Zentralschweiz?

Ja, ohne ein paar vegetarische Gerichte auf der Karte geht gar nichts. Viele Köche bieten sogar ein grosses vegetarisches Menü an. In der Zentralschweiz haben wir den Trendsetter zu diesem Thema: Dominik Hartmann im Restaurant Magdalena in Rickenbach SZ. Er macht das genial, mit riesigem Aufwand und ist «Gault-Millaus Aufsteiger des Jahres».

Ein anderer wichtiger Schritt in die Zukunft ist das Thema Lebensmittelabfall. Wie gehen Köchinnen und Köche damit um?

Die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Die Köche bieten oft nur noch ein Menü und nur noch selten eine grosse Karte an. Das senkt die Personalkosten und verhindert, dass Lebensmittel im Abfall landet. Denn der Koch kann den Warenaufwand ziemlich genau berechnen und die Bestellungen entsprechend vornehmen.

Ein Restaurantbesuch sieht heute anders aus, als noch vor 40 Jahren. Was sagen Sie dazu, dass immer mehr Menschen ihre Handys prominent auf dem Tisch legen?

Wenn sich zwei Personen einen Abend lang nichts mehr zu sagen haben und sich lieber mit ihren Handys beschäftigen, dann macht mir das Sorgen. Dass das Handy auf dem Tisch liegt, ist nicht grundlegend schlecht, sondern einfach der heutigen Zeit geschuldet. Vielleicht erwartet die Person ja einen wichtigen Anruf oder möchte einfach nur die Gerichte fotografieren. Das war mal gemäss Knigge-Regel sehr unhöflich. Jetzt ist Fotografieren am Tisch salonfähig geworden. Ich plädiere für Leben und Leben lassen. Ich möchte auch keiner und keinem vorschreiben, was er im Restaurant zu tun oder zu lassen hat.

