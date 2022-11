Ermensee Ein 51-Jähriger baut einen Selbstunfall und landet in der Obstplantage Am frühen Dienstagmorgen kam ein Mann mit seinem Auto von der Strasse ab und geriet in eine Obstplantage. 01.11.2022, 15.45 Uhr

In Ermensee war am frühen Dienstagmorgen um 4.30 Uhr ein Mann Richtung Hitzkirch unterwegs. Dabei verlor der 51-Jährige die Kontrolle über sein Auto, durchbrach einen Weidezaun und landete schliesslich in einer Obstplantage, vermeldet die Staatsanwaltschaft Luzern. Dabei erlitt der Schweizer mehrere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren werden.