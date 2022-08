Luzerner Mitte-Politikerin Claudia Wedekind will in die Regierung

Ermensee «Ich mach das jetzt»: Die Luzerner Mitte-Politikerin Claudia Wedekind will in den Regierungsrat Die Ortspartei Ermensee schlägt Kantonsrätin Claudia Wedekind (47) zuhanden der Wahlkreispartei Hochdorf als Regierungsratskandidatin vor. Die Mitte-Politikerin könnte 2023 auf Regierungsrat Guido Graf folgen. 28.08.2022, 23.00 Uhr

Mitte-Kantonsrätin Claudia Wedekind, Co-Präsidentin des Wahlkreises Hochdorf, hat bereits im Sommer ihr Interesse an einer Kandidatur signalisiert. Am Sonntag teilte die Politikerin nun mit: «Ich mach das jetzt!»

«Politik, die sitzt»: Das ist der Slogan von Claudia Wedekind. Bild: PD

Wedekind sitzt bereits seit mehr als zwei Jahren im Luzerner Kantonsrat und bezeichnet sich auf ihrer Website als «krisenfest, bodenständig und engagiert». Beruflich ist die Mutter von drei schulpflichtigen Kindern als stellvertretende Geschäftsleiterin eines KMU im Sozialbereich tätig.

Am 14. September findet in Aesch die Wahlkreisnomination statt und am 26. Oktober folgt in Hochdorf die Nominationsversammlung der Mitte Kanton Luzern. (dvm)