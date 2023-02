Übersicht Nicht nur in Luzern ist Tofu in: Das sind die veganen Hochburgen in der Zentralschweiz – und das sagt Influencerin Anja Zeidler dazu Zentralschweizer kaufen gemäss Coop und Migros besonders gerne vegane und vegetarische Produkte. Auch was die Gastronomie betrifft, mausert sich Luzern zum «Geheimtipp». Wir zeigen Ihnen, welche Orte die Nase vorne haben – und wo Anja Zeidler noch Verbesserungspotenzial sieht. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Seitan-Burger statt Spaghetti bolognese, Cashewnuss-Fondue statt Züri Gschnätzlets: Vegan ist Trumpf – und das immer mehr. Längst macht das Thema auch vor der Zentralschweiz nicht halt. Das zeigt unter anderem eine Auswertung namens «Plant Based Food Report», die der Detailhändler Coop kürzlich veröffentlicht hat. Erstellt wurde diese anhand von Supercard-Daten.

Das ausgewertete Einkaufsverhalten beweist: Vor allem Luzern und Zug sind vegane Hochburgen. Was Fleischersatzprodukte betrifft, so belegt der Kanton Zug etwa den dritten Platz. Wie Coop auf Anfrage mitteilt, ist der Umsatzanteil von Fleisch- und Fischersatzprodukten hier 25 Prozent höher als der Schweizer Durchschnitt. Luzern liegt wiederum auf dem fünften Platz – dies mit einem zu 15 Prozent höherem Umsatzanteil.

Hier werden vegan und vegetarisch grossgeschrieben: Coop hat 2017 im Bahnhof in Zug den ersten «Karma»-Shop eröffnet. Bild: Urs Flüeler/Keystone

«Weniger stark ist die Nachfrage nach veganen Produkten wiederum in Kantonen wie Uri, Nid- und Obwalden», hält Coop-Sprecher Kevin Blättler fest. Kundinnen und Kunden kaufen in Zürich etwa rund zweieinhalbmal häufiger Fleischersatzprodukte als in Uri. Wie Coop in seinem Report schreibt, kommen in den Kantonen Uri, Jura, Neuenburg und Wallis «am seltensten Fleischersatzprodukte in die Einkaufstasche».

Ähnlich klingt es bei der Migros. «In allen Zentralschweizer Kantonen ist die Nachfrage nach veganen Produkten im Jahr 2022 beachtlich gestiegen, im Kanton Luzern dabei am stärksten», so Migros-Sprecherin Lisa Obermaier. Gleichzeitig verspüre man bei der Genossenschaft Migros Luzern eine «leicht höhere Nachfrage» in den Stadtfilialen im Vergleich zu den Filialen in ländlichen Gebieten.

Käse als «urschweizerisches Kulturgut»

Dass die Städte die Nase vorne haben, zeigt auch die Auswertung von Coop. Nebst Fleischersatzprodukten wertete der Detailhändler zusätzlich den Absatz von Käsealternativen sowie Milch- und Joghurtalternativen in den Gemeinden aus. Hier kann insbesondere die Stadt Luzern glänzen, die in den drei Kategorien zweimal den sechsten und einmal den zweiten Platz belegt.

Damit verbessert sich Luzern im Vergleich zum Vorjahr um jeweils einen Platz in den Sparten Fleisch- und Milchersatzprodukte. Einen grösseren Sprung legt Kriens hin: 2021 lag die Gemeinde noch auf Rang 12 bei den Milch- und Joghurtalternativen, nun hat sie den sechsten Platz inne.

Meggen wiederum setzte im selben Jahr besonders gerne auf Käsealternativen und erreichte damals den zweiten Platz – im vergangenen Jahr reichte es nur noch für Platz 10. Auch ansonsten scheint bei den Käsealternativen Luft nach oben vorhanden zu sein.

Doch wie kommt es zu diesem Resultat? «Über die regionalen Vorlieben können wir nur mutmassen, beispielsweise dass Käse vielleicht als urschweizerisches Kulturgut in der Zentralschweiz stärker verankert ist und es Alternativen somit eventuell schwieriger haben», hält Raphael Neuburger, Präsident der Veganen Gesellschaft Schweiz, fest.

Nicht nur in den Supermärkten boomen vegane Speisen

Produkte wie Hafermilch gibt es zudem längst nicht nur im Supermarkt: Seit einiger Zeit produziert etwa das Bauernpaar Claudia und Beat Troxler aus dem luzernischen Büron seinen eigenen Haferdrink auf dem Lebenshof Aurelio.

Dass Veganismus generell im Trend ist, zeigt der «Veganuary», bei dem sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Monat lang vegan ernähren. Dieser brach heuer den Rekord: Weltweit nahmen 706’965 Personen teil. In der Schweiz wurde die Kampagne von der Veganen Gesellschaft Schweiz durchgeführt – Unterstützung gab es von Detailhändlern wie Coop, Denner und Migros.

Während des «Veganuary» steige bei Coop die Nachfrage nach veganen Alternativen «jeweils stark an», so Blättler. Sie habe sich im vergangenen Jahr im Vergleich zum Januar 2020 in etwa verdoppelt. Mit dieser Entwicklung sei Coop «sehr zufrieden». Schweizweit besonders beliebt seien dabei etwa Haferdrinks und veganes Güggeli.

Zu den populären Migros-Produkten gehören in der Zentralschweiz derweil Hummus – und ebenfalls der Haferdrink. Auch die Migros hält fest, «dass Kundinnen und Kunden im Januar häufiger und mehr vegane Produkte kaufen». Ein ähnliches Phänomen gebe es in den Zentralschweizer Migros-Filialen im März, wo die Leute wieder vermehrt nach Sofortkonsum-Produkten wie Salat und Sandwiches greifen. Auch der Dezember mit dem Festtagsgeschäft lege jährlich zu. «Generell steigt die Nachfrage nach veganen Produkten seit Jahren kontinuierlich an», so Obermaier.

In der Zentralschweiz kann an 85 Orten vegan gegessen werden

Doch nicht nur Supermärkte, sondern auch die Zentralschweizer Gastronomen haben vegane Gerichte für sich entdeckt. Bekannte Adressen in Luzern sind unter anderem das «Tibits» am Luzerner Bahnhof, «Karls Kraut» oder «Peacefood». Selbst «urchige» Restaurants setzen immer mehr auf Speisen ohne Fleisch oder Milchprodukte. So tut sich denn auch in den Urkantonen etwas: Mittlerweile gibt es beispielsweise auf dem Titlis vegetarische und vegane Gerichte – dies dank dem Berghotel Trübsee.

Die Speisen im «Tibits»: Hier kommen nicht nur Veganer auf ihre Kosten. Bild: Christian Beutler/Keystone

Insgesamt zeigt «Happycow», die weltweite Karte für vegane Angebote, 85 Orte in der Zentralschweiz an, an denen vegan gegessen werden kann. Gleichzeitig mausere sich Luzern immer mehr zum «Vegan-Geheimtipp», wie Raphael Neuburger meint. Dies dank Gastroangeboten wie dem bereits erwähnten «Karls Kraut», der «Mairübe» oder dem «Pura».

Doch trotz Vegan-Boom: Im Gegensatz zu Zürich oder Bern ging es in Luzern länger, bis die ersten rein veganen Restaurants Einzug fanden – vor 2017 gab es keinen Betrieb dieser Art. So ist gemäss Neuburger denn auch Verbesserungspotenzial vorhanden: «Hinsichtlich veganer Gastronomie besteht nicht nur in der Zentralschweiz, sondern auch in vielen anderen Regionen ausserhalb der grossen Ballungszentren noch viel Luft nach oben», so Neuenburger. Die jüngere Zielgruppe greife aber vermehrt nach veganen Optionen. Daher sei die Innovation der Betreiberinnen und Betreiber gefragt, um «schmackhafte und gleichwertige Gerichte auf pflanzlicher Basis anzubieten».

Das sagt Influencerin Anja Zeidler Sie ist die wohl bekannteste Veganerin der Schweiz: Die Rede ist von Influencerin und Unternehmerin Anja Zeidler. Die 29-jährige Luzernerin lebt seit bald sieben Jahren vegan. Ihrer Meinung nach hat sich in den vergangenen Jahren in puncto Ernährung einiges getan in der Zentralschweiz. «Es wird für sich vegan ernährende Personen immer einfacher, auswärts zu konsumieren», so Zeidler. Die einst fremde Ernährungsweise normalisiere sich, und auch Zentralschweizer Lokale würden ihr Angebot entsprechend ausbauen. So gebe es mittlerweile vegane Lasagne oder vegane Gipfeli. Trotzdem: Was Milchalternativen betrifft, habe Zürich beispielsweise noch die Nase vorne. Längst nicht überall gebe es hier Hafermilch zum Kaffee – je nach Lokal würde man ihr als Alternative jeweils noch immer laktosefreie Milch anbieten, obwohl es sich dabei um ein tierisches Produkt handelt, wie Zeidler erzählt. Verzichtet seit Jahren auf tierische Produkte: Influencerin Anja Zeidler. Bild: Eveline Beerkircher «Mir fällt auf, dass der vegane Lebensstil vor allem bei den jüngeren Generationen und in den Städten vollkommen angekommen und akzeptiert ist», so Zeidler. Ihr persönlicher Anreiz, sich vegan zu ernähren, hatte ursprünglich ethische Hintergründe. «Es geht mir dabei vor allem um die Tiere, aber ich konnte mittlerweile auch Verbesserungen auf gesundheitlicher Ebene feststellen», so Zeidler. Sie fühle sich dadurch «rundum fitter, leistungsfähiger und gesünder». Dass sich generell schweizweit immer mehr Menschen vegan oder vegetarisch ernähren, freue sie, «weil auf Dauer weniger Tiere leiden müssen, weniger Ressourcen verschwendet werden und sich auch die Gesundheit der Menschen verbessern kann». Nichtsdestotrotz macht Zeidler hierzulande noch Verbesserungsbedarf aus. Sie erlebe derzeit ihre zweite «vegane Schwangerschaft» und stelle fest, dass Medizinalpersonen nicht selten von einer pflanzlichen Ernährung abraten oder sich um fehlende Nährstoffe sorgen würden, obwohl sie selbst «hervorragende Eisenwerte» habe. Zeidler legt Wert darauf, dass alle selbst entscheiden dürfen, wie sie sich ernähren wollen: «Mir sind generell die Menschen sehr sympathisch, die offen dafür sind, ihren Horizont zu erweitern, und gerne Neues ausprobieren, sei es im Bereich Ernährung oder anderswo.»