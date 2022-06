Erneuerbar heizen Luzerner Kantonsgericht entscheidet zu Gunsten Klimaschützer – jetzt darf Hochdorf über kommunale Energie-Initiative abstimmen Nachdem Gemeinde- und Regierungsrat vier Hochdorfer Klima-Initiativen für ungültig erklärt hatten, prüfte das Kantonsgericht drei entsprechende Beschwerden. Und kommt nun zum Schluss: Eine Initiative ist zulässig. Livia Fischer Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Heizungsinstallateure demontierten einen Öltank im Keller eines Hauses. Die Ölheizung wird durch eine Wärmepumpe mit Erdsonde ersetzt. Bild: Keystone/Gaetan Bally

Das Netzwerk «Hofdere hed Energie» hangelt sich in seinem Kampf für den Klimaschutz seit Jahren von Instanz zu Instanz – und erfährt nun «endlich eine grosse Genugtuung». Im Herbst 2019 lancierte das Netzwerk vier Gemeindeinitiativen zum Klimaschutz (siehe Box). Ein halbes Jahr später erklärte der Gemeinderat Hochdorf alle für ungültig, weil sie gegen das übergeordnete Recht verstiessen.

Die Initiativen kurz erklärt «Hochdorf heizt erneuerbar» verlangt, alte Heizungen bei anstehenden Neuinstallationen oder Ersatz ausschliesslich durch Systeme mit erneuerbarem Energieträger auszuwechseln. «Hochdorf heizt erneuerbar – ab 2030 erst recht» will, dass ab Ende des Jahrzehnts sämtliche Heizungssysteme nur mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Zweck der Initiative «Hochdorf nutzt die Solarenergie» ist es, Solarstrom mittels kostendeckender Vergütung zu fördern, und «Hochdorf ist bereit für emissionsfreie Fahrzeuge» fordert, in Garagen von Mehrfamilienhäusern innert drei Jahren nach Abstimmung die Voraussetzungen zu schaffen, damit alle Parkplatznutzenden eine Ladestation für Elektrofahrzeuge installieren können.

Die Initianten reichten Stimmrechtsbeschwerde ein – doch der Luzerner Regierungsrat lehnte diese ab und erklärte die Initiativen mit der gleichen Begründung ebenfalls für ungültig. Daraufhin zogen die Initianten vors Kantonsgericht. Dieses hat jetzt drei der vier Initiativen geprüft – die Beschwerde zu «Hochdorf nutzt die Solarenergie» ist noch hängig – und kommt zum Schluss: zwei sind ungültig, eine ist zulässig.

Initiativkomitee bezeichnet Urteil als «sensationell»

Über diesen Teilerfolg freut sich Roman Bolliger. Als Initiator der Gemeindeinitiativen hat er die Beschwerden sowohl als Vertreter des Initiativkomitees als auch als Privatperson eingereicht und sagt: «Dass die Initiative ‹Hochdorf heizt erneuerbar› trotz Abweisung durch Gemeinde- und Regierungsrat zur Abstimmung kommen kann, ist sensationell.»

Roman Bolliger. Bild: PD

Wann die Hochdorferinnen und Hochdorfer über die Initiative befinden, ist unklar. Bolliger ist aber überzeugt, dass die Forderung mehrheitsfähig ist.

«Die Leute wollen auf Klimaschutz, erneuerbare Energien und lokale Wertschöpfung setzen.»

Im Herbst 2019 unterstützten bereits 723 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Volksbegehren mit ihrer Unterschrift.

Regelung gibt es schon andernorts, bald auch in Teilen der Stadt Luzern

Das Kantonsgericht begründet seinen Entscheid damit, dass «die Folgen eines Inkrafttretens des Initiativbegehrens zumutbar» seien. Schliesslich beschränke sich die Forderung auf jene Grundeigentümer, die ohnehin Investitionen in ein Heizungssystem tätigen. Ob die Regelung immer verhältnismässig sei und ob nicht dennoch Ausnahmen zulässig sein müssten, müsse im konkreten Einzelfall entschieden werden.

Kantone wie Basel-Stadt, Glarus oder Genf haben den Grundsatz bereits eingeführt, dass beim Ersatz eines Wärmeerzeugers nur noch Heizungssysteme mit erneuerbarem Energieträger zur Anwendung kommen. Auch die Klima- und Energiestrategie der Stadt Luzern, die im September zur Abstimmung kommt, sieht eine entsprechende Regelung für weite Teile des Gemeindegebiets vor. Hochdorf erhalte laut Bolliger nun die Gelegenheit, «ebenfalls mit gutem Beispiel voranzugehen».

Keine strengeren Vorschriften und effektivere Mittel zum Klimaschutz

Gegen das übergeordnete Recht verstosse hingegen «Hochdorf heizt erneuerbar – ab 2030 erst recht». Verpflichtungen der Eigentümer zur Anpassung bestehender Bauten und Anlagen an neue, strengere Vorschriften seien unzulässig, wenn bereits getätigte bauliche Investitionen zunichtegemacht oder erhebliche finanzielle Aufwendungen notwendig werden. Dies wäre laut Kantonsgericht beim Inkrafttreten der Initiative «mutmasslich bei einer erheblichen Anzahl von Bauten und Anlagen» der Fall.

Auch mit «Hochdorf ist bereit für emissionsfreie Fahrzeuge» blitzten die Initianten vor dem Kantonsgericht ab; die Erforderlichkeit der Massnahme sei nicht gegeben. So stellt das Gericht deren Eignung zur Reduktion des CO 2 -Ausstosses in Frage und weist auf effektivere Mittel zum Klimaschutz im Bereich des Strassenverkehrs hin.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Sowohl das Initiativkomitee als auch die Gemeinde prüfen nun, ob sie beim Bundesgericht gegen Entscheide Beschwerde erheben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen