Initiative verlangt, dass Hochdorf künftig nur erneuerbar heizt

Erneuerbar heizen Wird Hochdorf zum Klimavorreiter oder setzt sich der Gemeinderat durch? 17.11.2022

Die Hochdorfer Bevölkerung entscheidet am 27. November, ob in der Gemeinde künftig nur noch erneuerbar geheizt werden darf. Dies verlangt eine Volksinitiative. Ein Komitee rund um Roman Bolliger will damit einen Beitrag zur Reduktion der CO 2 -Emissionen leisten. Der Gebäudebereich sei ein grosser Hebel, um die Klimaziele zu erreichen, sagt Bolliger auf Anfrage. «Wir können uns nicht erlauben, bei Heizungen, die eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren haben, weiterhin in fossile Energien zu investieren.»

Die Gemeinde Hochdorf stimmt am 27. November über die Klima-Initiative sowie einen Gegenvorschlag des Gemeinderats ab. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 15. November 2022)

Beim Ersatz einer Heizung oder bei einer Neuinstallation sollen deshalb ausschliesslich erneuerbare Energieträger genutzt werden dürfen, etwa Wärmepumpen, Holzheizungen, Solarenergie oder Fernwärme basierend auf erneuerbaren Energien.

Während Kantone wie Basel-Stadt, Glarus oder Genf diesen Grundsatz bereits eingeführt haben, dürfte Hochdorf auf Gemeindeebene schweizweit eine Vorreiterrolle einnehmen. Bei den Luzerner Gemeinden sieht aktuell nur die Stadt Luzern eine ähnliche Verschärfung vor, teilt das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement auf Anfrage mit.

Gemeinderat stört sich an «ausschliesslich erneuerbar»

Dem Hochdorfer Gemeinderat geht die Initiative allerdings zu weit. Er legt stattdessen einen Gegenvorschlag vor. «Ausschliesslich erneuerbar», wie es in der Initiative formuliert ist, schränke zu stark ein, begründet Gemeindepräsidentin Lea Bischof (Mitte):

«Der Gegenvorschlag nimmt das Grundanliegen der Initiative auf, ist aber klar formuliert und vollzugsfähig.»

Der Gegenvorschlag sieht ebenfalls eine Pflicht für erneuerbare Heizungen vor, lässt aber Ausnahmen zu, etwa wenn der Einbau eines erneuerbaren Systems technisch nicht möglich ist oder zu unverhältnismässigen Mehrkosten führt.

Lea Bischof weist darauf hin, dass sich die Situation bereits stark verbessert habe. Seit drei Jahren sei kein einziges Baugesuch mehr für Ölheizungen eingegangen. 85 Prozent der Gesuche beträfen erneuerbare Heizsysteme. Beim Rest handle es sich meist um solche für Erdgasheizungen.

Letztere sind den Initianten allerdings ein Dorn im Auge. Laut dem Komitee wird bei grossen Anlagen oder Wärmeverbünden für die Deckung der Spitzenlast teilweise fossil geheizt. Damit sei weiterhin zu rechnen, wenn der Gegenvorschlag angenommen werde. Bolliger:

«Das ist nicht kompatibel mit dem Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken.»

Dass es überhaupt zu einer Abstimmung kommt, ist alles andere als selbstverständlich. Der Gemeinderat und später der Luzerner Regierungsrat haben das vor drei Jahren eingereichte Volksbegehren nämlich für ungültig erklärt, ebenso drei weitere Klima-Initiativen. Grund: Sie seien nicht mit übergeordnetem Recht vereinbar. Das Kantonsgericht korrigierte diesen Entscheid im Juni teilweise, indem es die nun zur Abstimmung stehende Initiative «Hochdorf heizt erneuerbar» für gültig erklärte.

Stimmrechtsbeschwerde verlangt sofortige Umsetzung

Doch erneut gab es eine Unstimmigkeit. Das Komitee ist unzufrieden, weil der Gemeinderat die Initiative im Fall einer Annahme nicht sofort in Kraft setzen will. Dieser argumentiert, die neuen Bestimmungen müssten rechtlich konkret im Bau- und Zonenreglement festgeschrieben werden. Dies erfolgt im Rahmen einer Teilrevision der Ortsplanung. Ein solches Verfahren dauert erfahrungsgemäss mehrere Jahre und macht einen Urnengang nötig.

Anfang September hat ein Mitglied des Initiativkomitees deshalb eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht. Darin wird eine Klarstellung gefordert, dass die Initiative im Falle einer Annahme rasch umgesetzt wird. Der Regierungsrat hat die Beschwerde abgewiesen. Aktuell ist der Fall beim Kantonsgericht hängig. Laut diesem ist ein Entscheid erst nach dem 27. November zu erwarten. Das Komitee äussert sich nicht dazu, ob es weitere rechtliche Schritte in Erwägung zieht.

So oder so: Das Klima bleibt in Hochdorf wohl über die kommende Abstimmung hinaus ein Thema. Die drei übrigen vom Gemeinderat abgelehnten Volksbegehren sind nämlich vor Bundesgericht hängig.

Ortsparteien sind unterschiedlicher Meinung Mitte und FDP sagen Ja zum Gegenvorschlag und Nein zur Initiative. VAH/Grüne unterstützen sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag. Auch die SP sagt Ja zur Initiative, beschliesst zum Gegenvorschlag aber Stimmfreigabe. Beide Parteien empfehlen beim Stichentscheid die Initiative. Die SVP lehnt beide Vorlagen ab.

