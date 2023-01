Erneuerbare Energie Kleinwindrad bei Bauernhof: Der Kanton Luzern tritt auf die Bremse Vinzenz Meyer möchte mit einem Vertikalwindrad Strom für seinen Bauernbetrieb produzieren. Die zuständige Dienststelle ist zurückhaltend. Reto Bieri Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

In der Schweiz soll nebst der Solarkraft die Windenergie stärker gefördert werden. Der Kanton Luzern etwa will 22 Windpark-Gebiete im Richtplan verankern, die Vernehmlassung endet am 27. Januar.

Auf seinem Hof in Willisau plant Landwirt Vinzenz Meyer ein Windrad. Bild: Patrick Hürlimann, (Willisau, 25. Januar 2023)

Weniger im Fokus stehen kleine Windanlagen. Diese sind per Definition weniger als 30 Meter hoch und im Kanton Luzern bislang kaum verbreitet. Aufhorchen lässt deshalb ein Baugesuch aus Willisau. Auf Anfrage bestätigt Landwirt Vinzenz Meyer, dass er auf seinem Hof Hinter-Wellsberg ein rund 14 Meter hohes Vertikalwindrad aufstellen will.

Im Gegensatz zu grossen Windrädern liegt deren Achse nicht horizontal, sondern steht aufrecht. Der Vorteil von Vertikalwindrädern ist laut Meyer, dass sie sich nicht ständig in den Wind drehen müssen. Als Mast plant der Landwirt eine Dreibein-Aufständerung, die er aus eigenem Holz selber herstellen möchte.

Schematische Darstellung des geplanten, 14 Meter hohen Windrads auf dem Hof Hinter-Wellsberg in Willisau. Grafik PD

Meyer setzt schon seit vielen Jahren auf erneuerbare Energie. Auf seinem Hof hält er hauptsächlich Mutterkühe und -sauen. «Die Ferkelnester benötigen viel Wärme, wir beheizen diese elektrisch.» Der Strom stammt zu einem grossen Teil aus Photovoltaikanlagen auf den Scheunendächern. Die erste hat Meyer 2015 gebaut, 2021 folgte eine weitere.

Ein Nachteil ist, dass die Solaranlagen in der Nacht sowie bei Schnee wenig oder keinen Strom produzieren. Batteriespeicher seien aktuell noch zu teuer. Abhilfe schaffen will Meyer mit dem Kleinwindrad. Es kostet rund 15’000 Franken und produziert, je nach Wind, zwischen 2000 und 4000 Kilowattstunden pro Jahr. Das entspricht ungefähr dem Stromverbrauch einer vierköpfigen Familie.

Das Thema erneuerbare Energien verfolge er, seit er vor rund 15 Jahren den Hof von seinen Eltern übernommen hat. «Ich habe damals ein Jahr lang mit einem Mast Windmessungen vorgenommen. Die Wirtschaftlichkeit war damals wegen höherer Windradkosten nicht gegeben.» Ein Experte habe ihm von einer professionellen Windmessung abgeraten, da dies rund 10’000 Franken kostet. Er solle das Geld lieber in ein Kleinwindrad investieren.

Kanton ist mit Standort ausserhalb des Hofs nicht einverstanden

Erst im vergangenen Jahr fand Meyer Zeit und Musse, das Windprojekt wieder an die Hand zu nehmen. Zudem seien die Preise für kleine Windräder gesunken. Im Herbst reichte Meyer beim Kanton das Baugesuch ein. In einem Zwischenbericht schrieb ihm die Dienststelle Raum und Wirtschaft (Rawi) eine ernüchternde Antwort: Man sei mit dem geplanten Standort ausserhalb des Hofareals nicht einverstanden. Ausserdem müsse Meyer den Betriebsbedarf nachweisen, denn Strom aus Kleinwindkraft ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen, sei nicht zulässig.

Warum zeigt sich der Kanton trotz angekündigten Ausbaus der Windkraft im Fall vom Vinzenz Meyer zurückhaltend? Der Kanton habe zum Vorhaben in Willisau noch keine Entscheidung getroffen, sagt Andrea Muff, Sprecherin des Bau-, Wirtschafts- und Umweltdepartements. Aufgrund des laufenden Verfahrens könne man keine näheren Auskünfte geben.

Der Mast zeigt den Standort und die Höhe des geplanten Vertikalwindrads beim Hof von Vinzenz Meyer. Bild: Patrick Hürlimann, (Willisau, 25. Januar 2023)

Wie viele kleine Windenergieanlagen es in Luzern gibt, sei nicht bekannt, da der Kanton keine Statistik führe. Generell sei es so, sagt Muff weiter, dass der Bau von Kleinwindanlagen ausserhalb der Bauzone an die Bestimmungen des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (RPG) gebunden sei. Das Problem hierbei ist laut Vinzenz Meyer, dass kleine Windanlagen ausserhalb der Bauzone aktuell daran scheitern, dass sie in der entsprechenden Verordnung nicht explizit erwähnt werden. Dies im Gegensatz zum Beispiel zu landwirtschaftlichen Biogasanlagen.

Ob der Bau einer kleinen Windkraftanlage dennoch möglich ist, wird im Einzelfall geprüft. Dazu muss der Gesuchsteller nachweisen, dass das Windrad überwiegend dem Eigenbedarf dient. Zudem muss es innerhalb des Hofbereichs erstellt werden und nur in Ausnahmefällen ausserhalb. Tatsächlich möchte Meyer das Windrad wegen der besseren Windverhältnisse rund 60 Meter vom Hof entfernt aufstellen.

Das Windrad sei für seinen Landwirtschaftsbetrieb nicht überlebensnotwendig, betont Meyer. «Aber wenn wir etwas zu einer nachhaltigeren Stromzukunft beitragen können, wollen wir diese Möglichkeit ausschöpfen.»

