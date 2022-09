Erneuerbare Energie Rechtzeitig vor dem Winter: Aesch heizt künftig mit heimischem Holz Ein bedeutender Teil des Luzerner Dorfes wird bald erneuerbar beheizt. Der Rohstoff Holz werde dadurch nicht knapp, sagen die Beteiligten. Reto Bieri Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während in halb Europa die Angst vor einem Winter mit unbeheizten Häusern umgeht, dürften viele Aescherinnen und Aescher einigermassen ruhig schlafen. Grund ist ein Fernwärmeprojekt der Korporation, der mit rund 78 Hektaren grössten Waldbesitzerin in der Gemeinde am Hallwilersee. Kürzlich wurde der Ofen der Holzschnitzel-Heizzentrale zum ersten Mal eingefeuert.

Ein Holzpolter der Koporation Aesch wird mit einem Hacker der Firma Amstutz direkt im Wald zerhäckselt. Bild: Patrick Hürlimann (Aesch, 6. September 2022) Die Holzschnitzel werden in einen Lastwagen aufgefangen. Bild: Patrick Hürlimann (Aesch, 6. September 2022) Der Lastwagen der Firma Amstutz füllt die Holzschnitzel in das Silo bei der neuen Heizzentrale in Aesch. Bild: Patrick Hürlimann (Aesch, 6. September 2022) Holzschnitzel im Silo bei der neuen Heizzentrale in Aesch. Bild: Patrick Hürlimann (Aesch, 6. September 2022) Der Ofen neben dem Silo ist angefeuert. Bild: Patrick Hürlimann (Aesch, 6. September 2022)

Läuft alles nach Plan, wird ab Oktober Wärme an die ersten Bezüger im Dorf verteilt. Etwas mehr als die Hälfte der insgesamt rund 1,3 Kilometer Fernwärme-Leitungen sind gebaut. Der Sommerbetrieb erfolgt mit einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe, die mit Strom aus der eigenen Fotovoltaikanlage gespiesen wird. Die gesamten Investitionskosten liegen laut Korporationsverwalter Peter Christen im unteren einstelligen Millionenbereich. Jährlich werden dank des Projekts rund 100’000 Liter Heizöl eingespart.

Wertschöpfung bleibt in der Region

Angestossen hat es vor ein paar Jahren der gebürtige Aescher Holzbauunternehmer Bruno Stadelmann. 2019 hat die Korporation den Lead übernommen. Peter Christen spricht von einem Generationenprojekt, das ökologisch und ökonomisch Sinn mache.

«Wir können unser Energieholz künftig selber nutzen, die Wertschöpfung bleibt in der Region.»

Wie gross die Zahl der rund 1300 Einwohnerinnen und Einwohner ist, die von der einheimischen Wärme profitieren, kann Christen nicht sagen. Es dürfte aber ein beträchtlicher Teil sein. Nebst der Gemeindeverwaltung und dem Schulhaus werden fast alle Mehrfamilienhäuser im Dorfzentrum angeschlossen, im Endausbau seien es mehr als 30 Bezüger. Dazu gehört die neue Überbauung «Seepark Alemannis». Mitte August erfolgte für dieses Grossprojekt der Spatenstich. Bis 2026 sollen sechs Häuser mit insgesamt rund 50 Wohnungen gebaut werden. Auch für industrielle Zwecke wird Wärme geliefert, unter anderem an die Sägerei Scherer, in deren unmittelbarer Nähe die neue Heizzentrale gebaut wurde.

Waldbesitzer profitieren noch nicht von steigenden Preisen

Unabdingbar für ein solches Projekt sei die finanzielle Unterstützung durch Bund und Kanton, sagt Christen. Auch die Gemeinde stehe hinter dem Projekt. Kann die Korporation von den gestiegenen Holzpreisen profitieren? Christen:

«Die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Aber wir profitieren noch zu wenig, um unseren Wald gewinnbringend betreuen zu können.»

Erstmals seit Jahrzehnten habe man kürzlich jedoch wieder Holz direkt an eine regionale Zimmerei verkauft, konkret an die Firma Stadelmann und Stutz aus der aargauischen Nachbargemeinde Fahrwangen. «Dieses Holz wurde in unserer Heizzentrale verbaut. Die Firma nutzt es zudem für ihre ‹Alemannis›-Überbauung, das freut uns sehr.»

Korporationswald gibt genügend Energieholz her

Wenn Holz immer gefragter wird, besteht nicht die Gefahr einer Übernutzung des Waldes und zu hohen Energiepreisen? Christen verneint. Der Anteil an Energieholz an einer durchschnittlichen Ernte betrage 35 bis 50 Prozent. «Das ist Stamm- und Astmaterial, welches aus Qualitätsgründen nicht zur Veredelung des Holzes weiterverwendet werden kann. Unser vorrangiges Ziel wird aber immer sein, möglichst viel Nutzholz zu ernten. Einen schönen Eichenstamm werden wir nach wie vor gerne an Sägereien verkaufen.»

Am ehesten zu einem Konflikt könne es beim Industrieholz kommen, das vielfach aus dem Ausland stammt. Die Heizung ist laut Christen so konzipiert, dass nur so viel Energieholz verbrannt wird, wie der Korporationswald hergibt. Eine zweite Heizzentrale komme deshalb nicht in Frage. Zudem schaue der Revierförster, dass der Wald nicht übernutzt werde.

Boom bei Fernwärmeverbünden

Geplant hat das Aescher Fernwärmeprojekt die Amstutz Holzenergie AG. Das Emmer Unternehmen baut laut Projektleiter André Fabian pro Jahr rund zwei mittelgrosse Fernwärmeverbünde in der Zentralschweiz und den angrenzenden Kantonen. Die Nachfrage entwickle sich aufgrund der Teuerung bei den fossilen Energien seit Anfang Jahr exponentiell. Fabian:

«Man kann von einem kleinen Boom sprechen wie bei allen erneuerbaren Energien. Die Leute wollen von der fossilen Abhängigkeit in die erneuerbare Regionalität wechseln.»

Ob der Rohstoff Holz knapp werden könnte, sei schwierig zu beantworten. Der Preis sei um rund 10 bis 15 Prozent gestiegen, die Verfügbarkeit liege aber im grünen Bereich. Fabian sagt: «Der Bund publiziert jährlich Zahlen, wie viel Wald nachhaltig bewirtschaftet werden kann. Dort sind auch schwer zugängliche Wälder aufgeführt. Wenn die Preise steigen, kann es sich plötzlich lohnen, in solchen Wäldern Holz zu schlagen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen