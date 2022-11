Pfaffnauer Hügel wird zu Windrad-Hotspot

Erneuerbare Energie Pfaffnauer und Reider Hügel wird zu Windrad-Hotspot Gleich zwei Unternehmen wollen auf der Äberdingerhöchi Windräder bauen. An einem Infoanlass haben sie ihre Pläne der Bevölkerung vorgestellt. Reto Bieri Jetzt kommentieren 03.11.2022, 21.50 Uhr

So könnte ein Windrad auf der Äberdingerhöchi aussehen. Visualisierung: CKW

Die CKW will die erneuerbaren Energien stark ausbauen und bis 2030 rund eine Milliarde Franken investieren. Eine wichtige Rolle soll die Windkraft spielen. Bis zu 20 Turbinen will das Zentralschweizer Energieunternehmen im Kanton Luzern bauen und damit Strom für bis zu 30'000 Haushalte produzieren.

Über diese Pläne hat die CKW die Bevölkerung in den Standortgemeinden Willisau, Reiden und Ruswil in den vergangenen Wochen informiert. Am Donnerstagabend ging in Pfaffnau der vierte und letzte öffentliche Anlass über die Bühne. Rund 120 Personen fanden sich in der Mehrzweckhalle ein.

Während in den erstgenannten Ortschaften nur die CKW Windräder aufstellen will, interessiert sich für die Äberdingerhöchi mit der Windenergie Schweiz AG eine weitere Firma. Zuerst präsentierte die CKW ihr Vorhaben: Sie plant den Bau von fünf Windturbinen, wovon drei auf Reider und zwei auf Pfaffnauer Boden zu liegen kommen. Von den Grundeigentümern habe die CKW bereits das Einverständnis abgeholt, sagte Franco Castelanelli, Projektleiter Neue Energien. Die Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils 240 Metern sollen dereinst Strom für rund 8500 Haushalte produzieren.

Die geplanten Windrad-Standorte der CKW auf der Äberdingerhöchi: Zwei befinden sich auf Pfaffnauer Gemeindeboden (links), die restlichen drei in der Gemeinde Reiden. Grafik: CKW

Castelanelli betonte, man befinde sich in der Anfangsphase. Ab Januar sollen die Windmessungen starten, die rund ein Jahr dauern. Fallen die Resultate positiv aus, folgt ein aufwendiges Bewilligungsverfahren. Mit dem Baustart rechnet die CKW frühestens 2027.

Geplant sei zudem, eine Aktiengesellschaft zu gründen, an der sich die Region beteiligen kann. Die CKW bliebe Mehrheitsaktionärin, so Franco Castelanelli. Durch die AG sollen Pfaffnau und Reiden von zusätzlichen Steuereinnahmen profitieren.

Auch umliegende Grundstückbesitzer sollen profitieren

Noch stärker auf die öffentliche Beteiligung setzt die Windenergie Schweiz AG (WES), deren Konzept das sogenannte Bürgerwindparkmodell ist. Durch den Erwerb von Aktien à jeweils 1000 Franken kann sich die Bevölkerung am geplanten Windpark beteiligen. Die WES plant in der Schweiz weitere Windprojekte mit Bürgerbeteiligung, darunter eines in Escholzmatt.

Man setze auf Fairness, sagte Mitinhaberin Martina Nigg. So soll die Vergütung nicht nur auf den Standorteigentümer, sondern auch auf die umliegenden Grundstücksbesitzer verteilt werden. Das sorge für eine transparente Beteiligung aller Landeigentümer im Windparkgebiet. Vorgesehen sind laut Nigg vier Windkraftanlagen, die Strom für bis zu 40'000 Personen produzieren.

An diesen vier Standorten auf der Äberdingerhöchi möchte die Windenergie Schweiz AG Windturbinen bauen. Grafik: WES AG

Die WES mit Sitz in Aarau ist Teil der deutschen Reencon-Gruppe. Diese kann laut Geschäftsführer Georg Persigehl auf rund 30 Jahre Erfahrung im Windanlagenbau zurückblicken. Über 480 Windanlagen habe man gebaut, die meisten davon in Deutschland.

Ob es zur Kooperation kommt, bleibt offen

Nicht thematisiert wurde im Plenum, ob denn überhaupt beide Projekte realisiert werden können. CKW und WES äussern sich dazu auf Nachfrage zurückhaltend. Es sei aktuell beides denkbar: dass nur eine Firma zum Zug kommt oder es eine Kooperation gibt. Zwar sieht das kantonale Windenergiekonzept keine Beschränkung der Anzahl Windturbinen in einem Gebiet vor, das für einen Windpark geeignet ist. Neun Windräder auf der Äberdingerhöchi dürften aber wohl zu viel des Guten sein.

Pfaffnaus Gemeindepräsidentin Sandra Cellarius (FDP) sagte zu Beginn, die Gemeinde wünsche sich «ein seriöses, faires und transparentes Verfahren». Ob die Äberdingerhöchi letztlich für Windenergie in Frage komme, müsse nun durch die Windmessungen erwiesen werden. Die vorgeschlagenen Projekte müssten Sinn machen und der betroffenen Bevölkerung vor Ort einen Mehrwert bieten.

