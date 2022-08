Josua Müller-Gisler soll neuer Gemeindepräsident in Reiden werden

Ersatzwahl Die Suche hat ein Ende: Unternehmer Josua Müller-Gisler soll neuer Gemeindepräsident von Reiden werden Die politischen Kräfte in Reiden gingen gemeinsam auf Kandidatensuche. Nun ist klar: Der Parteilose Josua Müller-Gisler soll das Gemeindepräsidium übernehmen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 04.08.2022, 18.11 Uhr

Mehrere Monate brauchten die Reider Parteien Mitte, FDP, SVP und SP sowie die IG, die bei der Suche nach einem neuen Gemeindepräsidenten zusammenspannten, um einen passenden Kandidaten für das Amt zu finden. Am Donnerstagmorgen konnten sie nun bekannt geben: Der Unternehmer Josua Müller-Gisler (parteilos) soll Hans Kunz, der Mitte April seinen vorzeitigen Rücktritt per Ende Jahr bekannt gegeben hat,beerben.

Josua Müller-Gisler will neuer Gemeindepräsident von Reiden werden. Bild: PD

Noch bis am Montag um 12 Uhr können Wahlvorschläge bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden. Die Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer bis 2024 ist auf den 25. September angeordnet, eine stille Wahl ist aber möglich. Ob allenfalls eine weitere Person kandidieren wird, ist Marianne Schärli-Purtschert, Präsidentin der Mitte Reiden, nicht bekannt, wie sie auf Anfrage sagt. «Das wird sich am Montag zeigen.»

Partei spiele keine Rolle

Die Verantwortlichen der politischen Kräfte in Reiden haben sich nach der Demission von Hans Kunz zusammengetan, um eine geeignete Nachfolge zu suchen. Im politisch aufgeheizten Reiden ein gutes Zeichen.

«Die Parteizugehörigkeit hat bei der Suche keine Rolle gespielt. Wir wollten zusammen in erster Linie eine fähige Person finden»

, sagt Schärli.

Als Gemeindepräsident müsse man eine Gemeinde führen können – als Unternehmer sei Müller-Gisler dafür bestens geeignet. «Es gilt, im Gemeinderat eine gute Atmosphäre zu schaffen. Es braucht gute Kommunikation aber auch die Fähigkeit, andere Ansichten aufzunehmen und zuzuhören.» Ausserdem sei eine gute Zusammenarbeit mit den Parteien vonnöten. «Wir sind überzeugt, dass Josua Müller-Gisler diese Voraussetzungen mitbringt und die Arbeit von Hans Kunz weiterführen kann.»

Für Müller-Gisler war die Zusammenarbeit der Parteien und der IG ein wichtiger Faktor für seine Zusage, wie er auf Anfrage sagt. «Dass sämtliche politischen Kräfte in Reiden gemeinsam nach einer Lösung suchten, ist eine grosse Chance und sehr motivierend», sagt der 56-jährige Familienvater und selbstständige Unternehmer aus Langnau.

Pensum und politisches Klima war für viele ein Absage-Grund

Dass die Suche nach einem geeigneten Kandidaten so lange dauerte, habe mehrere Gründe, erklärt Marianne Schärli. «Wir haben viele Personen angefragt, sie jeweils auch mit einer Delegation zuhause besucht. Doch das hohe Pensum von 37 Prozent stellte eine hohe Hürde dar, weil viele im Job eingebunden sind oder Familie haben.» Daher habe man einige Absagen hinnehmen müssen. «Ausserdem war es für den Gemeinderat in Reiden in der Vergangenheit nicht immer einfach, was ebenfalls ein Grund für einige darstellte», sagt Schärli.

Damit spricht sie Meinungsverschiedenheiten im Gemeinderat an, die auch immer wieder öffentlich ausgetragen wurden. Hans Kunz wurde ausserdem von der IG Reiden offen kritisiert. Nun soll in der Exekutive wieder Ruhe einkehren. Dazu sagt Josua Müller-Gisler:

«Ich werde in Reiden nicht zaubern können. Diese Illusion habe ich nicht. Ich traue mir jedoch zu, den Dialog zu fördern und gemeinsam konstruktiv nach Lösungen zu suchen.»

