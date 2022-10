Ersatzwahl Rücktrittswelle in Reider Controllingkommission – wegen der Arbeitsweise des Präsidenten? Der Präsident und zwei Mitglieder wollen die Controllingkommission Reiden verlassen. Damit das Gremium beschlussfähig bleibt, müssen sie noch bis Ende Juni 2023 bleiben. Fabienne Mühlemann 19.10.2022, 08.39 Uhr

Blick auf die Gemeinde Reiden. Bild: Manuela Jans-Koch (7. Juli 2022)

Anfang Oktober hiess es in den Reider Gemeindenachrichten, dass gleich drei Mitglieder der Controllingkommission zurücktreten: Bernadette Häller (IG Reiden), Eva-Maria Kaufmann (Mitte) und Adrian Meyer (SVP). Sie waren seit Herbst 2020 in diesem Gremium tätig. Nun hat die Gemeinde am Dienstag mitgeteilt, dass auch Präsident Josef Stocker (SP) seinen Rücktritt eingereicht hat. Dies habe wiederum Adrian Meyer dazu veranlasst, seine Demission zurückzuziehen.