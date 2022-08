Ersatzwahl Josua Müller-Gisler ist neuer Gemeindepräsident von Reiden Der parteilose Unternehmer ist der einzige eingegangene Wahlvorschlag. Somit kommt es in Reiden zu einer stillen Wahl. Fabienne Mühlemann 08.08.2022, 13.02 Uhr

Josua Müller-Gisler ist neuer Gemeindepräsident von Reiden. Bild: PD

Die Frist für Wahlvorschläge für die Ersatzwahl des abtretendenden Reider Gemeindepräsidenten Hans Kunz per Ende Jahr ist am Montagmittag abgelaufen. Wie die Gemeinde Reiden mitteilt, ist Josua Müller-Gisler der einzige eingegangene Name, weshalb der 56-jährige Unternehmer und Familienvater aus Langnau in stiller Wahl für den Rest der Amtsperiode 2020-2024 zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt wird.