Serie «Erzähl mal» Zwei 91-Jährige: Was das Älterwerden und die damit verloren gegangene Selbstständigkeit mit ihnen machte Marie Fellmann aus Reiden und Klara Bossert aus Dagmersellen reden miteinander über die beste Zeit im Leben, was sie von früher vermissen und wie sie ihren Alltag nun gestalten. Livia Fischer Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klara Bossert (links) und Marie Fellmann im Altersheim Feldheim in Reiden. Bild: Jakob Ineichen (17. November 2022)

Marie Fellmann und Klara Bossert haben viel gemeinsam. Beide sind 91 Jahre alt, beide wuchsen eine Zeit lang in Dagmersellen auf, beide verbrachten den Grossteil ihres Lebens auf einem Bauernhof, beide sind nun in einem Altersheim zu Hause.

Nach einem eineinhalbstündigen Gespräch zeigt sich aber: Vom Wesen her unterscheiden sie sich stark. Fellmann ist extrovertiert, lacht viel und erzählt gerne. Bossert ist ruhiger, nachdenklicher. Allein ihre Kleiderwahl scheint diesen Unterschied zu repräsentieren. Fellmann trägt ein knalloranges Oberteil und einen blumigen Schal, Bossert einen hellblauen Pullover mit dezenten Stickereien.

Autofahren, putzen und kochen fehlt

Die Frauen kannten sich zuvor nicht. Während Fellmann im Alters- und Pflegezentrum Feldheim in Reiden zu Hause ist, wohnt Bossert im Alterszentrum Eiche in Dagmersellen. Geistig sind sie noch fit, doch körperliche Leiden machen ihnen zu schaffen. Fellmann sieht ganz schlecht, nur noch 5 Prozent. Bossert geht an einem Rollator.

Mit den physischen Einschränkungen und dem Einzug ins Altersheim brach ein grosser Teil der Autonomie weg. «Das war furchtbar. Ich konnte es noch mängisch nicht begreifen, dass ich nicht mehr selbstständig bin», sagt Bossert, die 2019 nach einer Lungenembolie und dem damit verbundenen Spitalaufenthalt aus ihrer eigenen Wohnung ausziehen musste.

Klara Bossert Bild: Jakob Ineichen (Reiden, 17. November 2022)

«Ich habe es ja gut. Feines Essen, ein schönes Zimmer, regelmässigen Besuch. Und doch fehlt etwas.»

Sie könne nicht mehr alles machen, was sie «da oben» habe, sagt sie und tippt mit dem Zeigefinger auf den Kopf.

Bossert vermisst vieles von früher. Das Autofahren zum Beispiel. «In 62 Jahren machte ich nie einen Unfall», fügt sie an. Ein stolzes Lächeln huscht über ihr Gesicht. Aufs Velo würde sie sich ebenfalls gern wieder einmal schwingen. Oder zwischendurch Hausarbeiten wie Kochen und Putzen selbst übernehmen.

Mehr Freiheiten im Heim als zu Hause

Auch Fellmann wollte zunächst nicht ins Altersheim. «Bis 88 habe ich noch gearbeitet, zum Schluss in meinen Gärten», erzählt sie. Mittlerweile sei sie im Feldheim aber wirklich angekommen. «Ich will nichts anderes mehr.» Was sie besonders toll findet: «Ich hatte mein ganzes Leben lang nur gearbeitet und nie Ferien gemacht. Jetzt habe ich richtig viel Freizeit.»

Marie Fellmann Bild: Jakob Ineichen (Reiden, 17. November 2022)

Sie zählt all die Dinge auf, mit denen sie diese nun füllt. Singen, Gedächtnistraining, Aprikosenkonfi herstellen. Sogar an einer internen Modenschau machte sie mit. Als Bossert das hört, lacht sie auf und sagt: «Eine Modeschau haben wir in Dagmersellen nicht, dafür Rollatorfahrstunden.»

Etwas wackelig auf den Beinen ist auch Fellmann. Beide können nicht mehr allein spazieren gehen – aus gutem Grund, wie sie finden. Fellmann erzählt:

«Einmal bin ich umgefallen, gerade so lang, wie ich war.»

Passiert sei nichts, sie habe nur um ihre Brille Angst gehabt. Trotzdem sei es gut, jemand anderes an der Seite zu haben.

Geduld und Ablenkung helfen

Auf die Frage, was sie das Leben und Schicksalsschläge gelehrt hätten, sagt Bossert: «Dass man Geduld haben muss.» Fellmann wiederum findet Ablenkung gut – so wie sie sie jetzt im Altersheim zuhauf hat. «Es ist schön, läuft so viel.»

Bild: Jakob Ineichen (Reiden, 17. November 2022)

Auch Bossert schätzt die vielen Programmmöglichkeiten, ist aber doch auch gerne mal nur in kleinen Gruppen unterwegs oder geniesst Zeit für sich allein, um nachzudenken. Ihre morgendliche Routine darf aber nie fehlen. Bossert ist die Briefträgerin von ihrem Stock und dafür zuständig, dass jegliche Post die richtigen Adressatinnen und Adressaten erreicht. Eine Aufgabe, die ihr Spass macht.

Keine Angst vor dem Tod

Rückblickend waren Bosserts beste Jahre jene ihrer Kindheit. «Als man noch nicht in die Schule musste», präzisiert sie. Die Siebenfach-Mutter Fellmann sagt: «Die schönste Zeit war jene, als noch alle Kinder daheim waren.» Bossert, die vier Kinder hat, ändert ihre Meinung kurzerhand und pflichtet Fellmann bei.

Auch jetzt, wenn die Kinder schon längst erwachsen sind, ist den beiden deren Wohl noch immer das Wichtigste. Denn auf die Frage, wie sie dem Tod gegenüberstehen, sagt Fellmann: «Ich bin froh, sind alle Kinder gut versorgt. So habe ich keine Angst, zu sterben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen