Fehlentscheid kostet Pirmin Reichmuth den Schlussgang am ESAF

Pirmin Reichmuth stand kurz vor dem Einzug in den Schlussgang am Esaf in Pratteln. Doch die Kampfrichter verweigerten dem Chamer im 7. Gang den Sieg. Schwingerkönig Jörg Abderhalden spricht von einem Fehlentscheid.

Tobias Hotz 29.08.2022, 11.06 Uhr