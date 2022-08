Esaf 2022: So wird Schwingerkönig Wicki in Sörenberg gefeiert

Joel Wicki Umzug, Festmahl und zahlreiche Gäste: So will Sörenberg seinen Schwingkönig feiern In Sörenberg laufen die Vorbereitungen für den Königsempfang von Schwinger Joel Wicki. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher vor Ort. Larissa Gassmann 30.08.2022, 18.01 Uhr

Der frischgebackene Schwingerkönig Joel Wicki posiert mit dem Siegermuni Magnus. Peter Schneider/Keystone

Es wird ein Fest, das Sörenberg wohl noch nie erlebt hat: Drei Tage nach dem Triumph am Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest in Pratteln wird Schwinger Joel Wicki offiziell in seiner Heimatgemeinde empfangen.

Starten wird der Einzug um 19 Uhr – die Festwirtschaft öffnet derweil bereits eine Stunde früher. Vor Ort erwartet werden zwischen 5500 und 6000 Personen, wie Nicola Schaller, Medienchef vom Entlebucher Schwingerverband, sagt.

Wie viele Schwingfans tatsächlich aufkreuzen sei aber «schwierig abzuschätzen». So habe man mit Erfahrungswerten gearbeitet. Gemäss Schallers Einschätzung dürften es aber mehr sein als beim Empfang von Christian Stucki, der sich 2019 den Titel schnappen konnte. Denn: «Die Innerschweizer hatten schon lange keinen König mehr. Ausserdem sind die Entlebucher alle sehr schwingverrrückt», so Schaller.

«Das Interesse ist sehr gross»

Losgehen soll der geplante Einzug Eingangs Sörenberg. Von da aus geht es durch das Dorf in Richtung Talstation Gondelbahn Rossweid bis zum Parkplatz Sörenberg Dorf. Dort befindet sich das Festgelände, wo eine «klassische Festwirtschaft» mit Bier, Bratwurst und Chässchnitte auf die Besucherinnen und Besucher wartet, so Schaller.

Am Einzug teilnehmen werden diverse Vereine. Auch Vertreter aus der Schwingerszene und Politik dürfen nicht fehlen. So gab der Luzerner Regierungsrat am Montag bekannt, dass eine Delegation am Königsempfang teilnehmen wird, um Joel Wicki persönlich zu seinem «sporthistorisch einmaligen Erfolg» zu gratulieren.

Folgen wird denn auch die «eine oder andere Ansprache», wie Schaller sagt. Der Organisationsaufwand sei gross, zumal den Verantwortlichen nur drei Tage blieben. Er sei aber «voll zuversichtlich», dass alles gut klappt, so Schaller: «Das Interesse ist sehr gross. Aber es wird ein schönes Ereignis gefeiert. Das macht es einfacher.»

Parkieren sollen die zahlreichen Fans dabei auf den Parkplätzen Rischli und Ochsenweid (für Besucher aus dem Entlebuch) und Sörenberg Platz (für Besucher, die über den Glaubenbielenpass anreisen). Aber:« Je mehr Leute eine Fahrgemeinschaft bilden, desto besser», so Schaller. Zwischen den Parkplätzen und dem Festgelände werden zudem Shuttlebusse verkehren – ausserdem werden die öV-Verbindungen um 17:30 und 18:30 Uhr ab Schüpfheim Richtung Sörenberg und ab 21:58 und 22:58 Uhr ab Sörenberg Richtung Schüpfheim ausgebaut.