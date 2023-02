Eschenbach (LU) kauft Grundstück für Kiesabbau

Eschenbach Nun kann die Gemeinde Land für vier Millionen Franken kaufen Am Sonntag hat die abstimmende Bevölkerung mit einer Mehrheit von 93 Prozent Ja gesagt zum Kauf der Liegenschaft Kegelhofen. Bis der Kies abgebaut werden kann, vergehen noch Jahrzehnte. 05.02.2023, 12.14 Uhr

Auf dem Grundstücksteht ein Wohnhaus. ein Ökonomie- und Lagergebäude sowie eine Scheune. Bild: PD

Mit einem Ja-Anteil von 93 Prozent haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Eschenbach am Sonntag dem Kaufvertrag der Liegenschaft Kegelhofen zugestimmt, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. 39,6 Prozent der Stimmberechtigten seien an die Urne gegangen.