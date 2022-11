Eschenbach: Kollision zwischen Lastwagen und Lieferwagen

Kanton Luzern Fahrer eingeklemmt, Bach verschmutzt: Kollision in Eschenbach löst Grosseinsatz aus In Eschenbach sind am Mittwochabend ein Lastwagen und ein Lieferwagen aus noch unbekannten Gründen kollidiert. Beim Unfall wurde der Tank des Lastwagens beschädigt und Diesel lief aus. 03.11.2022, 10.12 Uhr

Beim Unfall wurde der Fahrer des Lastwagens in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Bild: PD

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend kurz nach 19.15 Uhr in Eschenbach: Ein Lastwagen und ein Lieferwagen kollidierten auf der Rothenburgerstrasse bei der Einmündung in die Seetalstrasse. Das meldet die Luzerner Polizei.