Frauenjodelchor Bumbach begeistert mit Konzert in Escholzmatt

Konzert Ein grenzüberschreitender Austausch: Frauenjodelchor begeistert in Escholzmatt Der Frauenjodelchor Bumbach setzt sich in der von Männern dominierenden Jodlerszene durch. Am Wochenenden sorgten die Frauen in Escholzmatt für unvergessliche Momente. Von einem Carchauffeur wurde ihnen das Singen dagegen auch schon mal verboten. Monika van de Giessen Jetzt kommentieren 19.03.2023, 15.30 Uhr

Der Frauenjodelchor Bumbach in der Pfarrkirche in Escholzmatt. Bild: Boris Bürgisser (18. 3. 2023)

Am Samstag gaben die Jodlerinnen aus dem emmentalischen Bumbach (Gemeinde Schangnau) in der katholischen Pfarrkirche Escholzmatt ihre musikalische Visitenkarte ab. Am Sonntag folgten zwei weitere Konzerte in der reformierten Kirche in Schangnau. Die Konzerte können in den Kirchen beider Konfessionen am Laetare-Sonntag als gelebte Ökumene betrachtet werden. Der Laetare-Sonntag wird von beiden Konfessionen in der Mitte der Fastenzeit gefeiert und bedeutet «freuet euch».

Gefreut haben sich auch die rund 300 Konzertbesucherinnen und -besucher in Escholzmatt. Sie honorierten die Darbietungen der diversen Interpreten mit lang anhaltendem Applaus. Die Konzerte sollen neben der gelebten Ökumene ein grenzüberschreitender Austausch zwischen den Kantonen Bern und Luzern mit traditionellen sowie ungewohnten Volksmusikmischungen sein. Und genau diese Mischung überzeugte auf ganzer Linie.

157 Lieder auf einer Carfahrt

Viel zum guten Gelingen beigetragen haben neben dem gastgebenden Frauenjodelchor der Schüler- und Jugendchor Utopia aus Escholzmatt unter der Leitung von Simon Strebel der ehemalige Organist der Hofkirche Luzern, Wolfgang Sieber, sowie die Kapelle Echo vom Gerstgarten aus Haslen (Appenzell Innerrhoden).

Der Schüler- und Jugendchor Utopia ist musikalisch breit aufgestellt: Das Volkslied «Luegid vo Bärg und Tal» über den Naturjodel «Underem Rigichänzeli» bis hin zu Songs wie «Only you» oder «Go tell it on the Mountain» gehören zu ihrem Repertoire. Gar als musikalisches Chamäleon bezeichnete Sämi Studer den Kirchenorganisten Wolfgang Sieber. In der Tat ist Sieber ein Brückenbauer. Musikalische Berührungsängste kennt er keine. Wenn er mit Jodlerinnen, Jodlern, Ländlerkapellen, Guggenmusiken, Funk oder Rapper musiziert, ist er einer von ihnen.

Der Frauenjodelchor Bumbach und der Schüler- und Jugendchor Utopia Escholzmatt singen in der Pfarrkirche. Bild: Boris Bürgisser (18. 3. 2023)

«Wir geben alles, um mit euch schöne Momente zu erleben», versprach Renate Oberli, Präsidentin des Frauenjodelchors Bumbach. Sie hielt ihr Versprechen. Die 33 Frauen aus Bumbach sorgten für unvergessliche Momente. Moderator Sämi Studer wusste eine witzige Anekdote über den Klub. Zu ihren Konzerten seien die Jodlerinnen oft mit dem Car unterwegs. Dabei werden auch unzählige Lieder gesungen. Der Rekord soll bei 157 Liedern liegen, wobei der Carchauffeur eines Tages das Singen verbot, mit der Bemerkung, «I ghöre süsch der Motor nümmeh!».

Seit 2015 steht der Chor unter der musikalischen Leitung von Gody Studer senior aus Escholzmatt. Man kennt ihn in der Szene als Jodler, Dirigent und Jurymitglied beziehungsweise Jurypräsident an Eidgenössischen und Zentralschweizerischen Jodlerfesten. Frauenjodelchöre sind keine Erfindung der neuen Zeit. Es gibt sie, die reinen Frauenjodelchöre. Dennoch sind sie als Chor noch untervertreten.

Mitglieder des Frauenjodelchors Bumbach singen in der Pfarrkirche in Escholzmatt. Bild: Boris Bürgisser ( 18. 3. 2023)

Viele grosse Emotionen

Der Frauenjodelchor reihte am Samstag einen musikalischen Höhepunkt an den anderen. Das Konzert war ein absoluter Hörgenuss, der unter die Haut ging und bei vielen grosse Emotionen auslöste. Eröffnet wurde das Konzert mit dem Weidboden-Jutz des Entlebucher Komponisten Roger Stadelmann und endete mit dem Summerjuitz von Emil Wallimann aus Ennetbürgen.

Die Jodlerinnen aus Bumbach überzeugten in all ihren Liedern durch einen ausgeglichenen Chorklang und eine gepflegte Aussprache. Sie sind ein absoluter Spitzenklub und kehren von Jodlerfesten immer mit der Bestnote (1) nach Hause. Einmal mehr darf man feststellen, dass sich die Berner und die Entlebucher Jodlerszene auf einem sehr hohen Niveau bewegt.

