Escholzmatt-Marbach Eingabefrist abgelaufen: SVP fordert FDP heraus Bis zur Eingabefrist am Montagmittag sind zwei Wahlvorschläge für die Ersatzwahl von Ruth Rava eingegangen. Die Wahlen finden am 13. Juni statt. 27.03.2023, 14.33 Uhr

Durch den Rücktritt von Gemeinderätin Ruth Rava (FDP) per Ende Juni, braucht es ein neues Mitglied für den Gemeinderat von Escholzmatt-Marbach für die Amtsdauer bis 2024. Am Montagmittag lief die Eingabefrist ab. Nun ist klar: Es kommt zur Kampfwahl zwischen Ruedi Gerber (FDP, Jahrgang 1969) und Markus Felder (SVP, 1984). Felder wurde nebst dem Vorschlag der SVP auf der freien Liste «Für unsere Gemeinde Escholzmatt-Marbach» von einem unabhängigen Komitee vorgeschlagen. Gerber ist Präsident der FDP-Ortspartei, Felder Ortsparteipräsident der SVP. Die Ersatzwahl findet am 14. Mai statt. (rem)