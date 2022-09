Escholzmatt-Marbach Nach fast 100 Jahren zurück in der Heimat – die historische Postkutsche fährt wieder durchs Entlebuch Einst war die Schangnauer Postkutsche das zentrale Transportmittel zwischen der Luzerner und Berner Kantonsgrenze. Doch dann wurde sie in ihre Einzelteile zerlegt. Nun ist der Zweispänner wieder verkehrstauglich – engagierten Personen sei Dank. Luisa Böbner Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Vor 100 Jahren verkehrte die Schangnauer Postkutsche zwischen der Luzerner und Berner Kantonsgrenze, nun feiert sie ihr Comeback dank eines Vereins (von links): Walter Bieri, Margret Sigenthaler, Martin Riggenbach, Fredy Lötscher und Fritz Oberli. Bilder: Jakob Ineichen (Schangnau, 20. September 2022)

Ein Stück Kulturgut hat den Weg zurück in die Heimat gefunden. Fredy Lötscher strahlt, als er von der Schangnauer Postkutsche spricht, die von 1904 bis 1925 zwischen Wiggen im Luzerner Entlebuch und dem Kemmeriboden im Berner Emmental verkehrte – und anschliessend verschrottet wurde. Doch dazu später mehr.

Am Dienstag ist die Kutsche am Schangnauer Märit enthüllt worden. Die Bevölkerung solle wissen, dass bald wieder ein Stück Entlebucher und Emmentaler Geschichte auf den Strassen unterwegs sei, so Lötscher, der stellvertretende Geschäftsleiter von Escholzmatt-Marbach Tourismus.

Ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Denn ab Frühling 2023 soll die Kutsche wieder zwischen der Luzerner und Berner Kantonsgrenze anzutreffen sein – für Eventtage, Hochzeiten oder private Anlässe.

Das Postauto löste die Postkutsche ab

Eine Rückkehr ist es für die Postkutsche, weil sie 1925 durch das Postauto abgelöst wurde. Bis dahin transportierte der Zweispänner die Post, Reisende und ab und an die klassischen Kemmeriboden Merängge. Mit dem Aufkommen des Postautos wurde das veraltete Transportmittel jedoch überflüssig. Es war dazumal üblich, die Kutschen auseinanderzubauen und die Einzelteile wiederzuverwenden, erklärte Lötscher. So wurde die Passagierkabine zum Bienenhaus umfunktioniert, die Räder dienten einem Mistwagen.

Die Räder der Postkutsche wurden abmontiert und dienten lange Zeit einem Mistwagen.

Jetzt, Jahrzehnte später, haben diese Originalteile wieder zueinandergefunden. Ruedi Hänni, ein einheimischer Schreiner, hat sich mit dem Schicksal der Kutsche befasst und machte es sich zum Ziel, dieses Kulturgut wieder zum Leben zu erwecken. Hänni recherchierte und fand neben der Passagierkabine, dessen Standort er kannte, alle Originalteile wieder.

Die Restauration startete er selbst, merkte jedoch bald, dass dies eine enorm aufwendige Arbeit ist, die er nicht alleine stemmen konnte. Seine Vision, dieses Kulturgut wieder auf die Strassen zu bringen, gab er aber nicht auf. An der Frühlingsausstellung BEA in Bern wandte er sich an einen Kutschenliebhaber aus Solothurn, der ihm bei der Arbeit helfen sollte.

Die Sitze sind mit viel Liebe zum Detail restauriert worden.

Aufwendige Restaurierung im Ausland

Martin Riggenbach verliebte sich ebenso sofort in die verrottete Kutsche, kaufte diese von Ruedi Hänni ab und übernahm die Restaurierung. «Mit einem Häufchen Elend», wie er die Einzelteile bezeichnete, reise er nach Polen, wo er die Restaurierung aufgleiste und diese über drei Jahre stattfand. Riggenbach hat die Arbeiten eng begleitet, reiste immer wieder ins Ausland und kontrollierte die einzelnen Restaurationsschritte.

Früher transportierte die Kutsche Personen, aber auch die klassische Kemmeriboden Merängge.

Nun hat eine Interessengruppe aus der Region die geschichtsträchtige Postkutsche – mit etwas Vorarbeit – wieder in die Heimat zurückgeholt. Eine Bedingung von Riggenbach war nämlich die Gründung einer Trägerschaft, die den Besitz verwaltet und so sicherstellt, dass die Kutsche ihrer Heimatregion dient und nicht weiterverkauft wird. Riggenbach sagte:

«Diese Postkutsche ist ein Kulturgut, mein Herzblut. Ich wollte deshalb sicherstellen, dass sie auch hier bleibt.»

Schliesslich hat der Solothurner eine beachtliche Summe an Zeit und Geld investiert. Er wolle mit dem Verkauf der Kutsche keinen Profit generieren, diesen würde man ohnehin nicht bemessen können. Einzig die Fixkosten sollen zurückerstattet werden. Diese belaufen sich auf 35’000 Franken – ohne Recherchezeit, Transport- oder Reisekosten nach Polen. Ein Teil der Kosten konnte die Trägerschaft bereits rückerstatten, die weitere Finanzierung soll über ein Crowdfunding und über Gönnende geschaffen werden.

Obwohl die Kutsche erst in einem guten halben Jahr unterwegs ist, dürfen sich Nostalgiker bereits freuen: Buchen kann man sie bereits jetzt.

Hinweis: Die Buchung ist beim Verein Historische Postkutsche Wiggen–Marbach–Schangnau–Kemmeriboden 1904 unter postkutsche-schangnau.ch.

