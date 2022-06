Escholzmatt-Marbach: Abstimmung über Schulhaus-Sonderkredit

Escholzmatt-Marbach Neues Schulhaus für 20 Millionen Franken ist umstritten – zwei Parteien beschliessen Stimmfreigabe Ob sich die Gemeinde Escholzmatt-Marbach die Investition leisten kann, sorgt für Diskussionen. Bei den Parteien ergibt sich ein Gleichgewicht zwischen Befürwortern und Gegnerinnen. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 09.06.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das geplante Schulhaus Pfarrmatte Escholzmatt mit Gemeinde- und Pfarrsaal. Visualisierung: PD

In Escholzmatt-Marbach steht ein Abstimmungskrimi bevor: Ob der Bau eines neuen Schulhauses akzeptiert wird, scheint bis kurz vor der Abstimmung vom Sonntag unklar.

Im Zentrum der Diskussion stehen die Kosten: Knapp 20 Millionen Franken will die Gemeinde in das neue Schulhaus Pfarrmatte investieren. Grund für das grosse Budget ist, dass das dreistöckige Gebäude nicht nur für die Schule einen Mehrwert bieten soll, sondern für die ganze Gemeinde.

Zusätzlich zu den sechs Klassenzimmern sind deshalb ein Gemeindesaal mit Bühne und Proberaum sowie neue Räumlichkeiten für die Kirchgemeinde geplant. Die Kirchgemeinde wird diese für 2,2 Millionen Franken in Form eines Stockwerkeigentums kaufen.

Braucht eine 4000-Personen-Gemeinde Säle?

Die Gegnerinnen und Gegner bezweifeln, dass die hohen Kosten für die kleine Gemeinde tragbar sind. Sie befürchten, dass künftig Steuererhöhungen und Sparmassnahmen nötig sein werden, um die hohen Ausgaben zu kompensieren. Das neue Schulhaus wird als «Prestigeprojekt» bezeichnet. Gerade die zwei geplanten Säle für Anlässe und Vereinsproben sorgen für Kritik: Es stelle sich die Frage, ob eine Gemeinde mit nur gut 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern diese überhaupt brauche.

Im Saal sollen in Zukunft auch Konzerte stattfinden können. Visualisierung: PD

Die Befürworter betonen hingegen, dass die Gemeinde finanziell gute Jahre hinter sich hat und das Projekt deshalb tragbar sei. Gemeindepräsident Beat Duss bestätigt auf Anfrage, dass mit der Umsetzung des Projekts Pfarrmatte «keine weitere Steuererhöhung notwendig ist», die über die bereits im 2020 beschlossene Erhöhung auf 2,1 Einheiten im Jahr 2024 hinausgeht.

Ausserdem bräuchten die vielen lokalen Vereine Probelokale, die langfristig gesichert seien, sowie Auftrittslokale im Dorfkern – beides sei ihnen zufolge zurzeit nicht gegeben.

Gegner wollen Projekt neu aufgleisen

Dass ein neues Schulhaus nötig ist, verneinen auch die Gegner nicht. Das Nein-Komitee fordert dementsprechend eine Neuauflage des Projekts, um eine kostengünstigere Variante auszuarbeiten.

Die Positionsfindung in den Ortsparteien spiegelt die Kontroverse: Sowohl FDP als auch SP haben die Stimmfreigabe beschlossen. Barbara Bühlmann, Präsidentin der SP-Ortspartei, erklärt:

«Auf beiden Seiten sind stichhaltige Argumente vorhanden, und es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit.»

FDP-Ortsparteipräsident Ruedi Gerber betont, dass die Partei ungefähr halb, halb geteilt sei, was den Neubau betreffe. «Wir wollen, dass beide Meinungen innerhalb der Partei möglich sind, was ja auch unserer liberalen Haltung entspricht», sagt er. Während Barbara Bühlmann auch persönlich nicht Stellung nehmen will, hat Gerber vor kurzem im Entlebucher Anzeiger seine Ablehnung des Projekts erklärt.

Die Mitte als grösste Ortspartei hat sich zwar für den Neubau ausgesprochen, doch gibt es laut Parteipräsident Mario Henz auch hier vereinzelte Gegenstimmen. Die Gegnerinnen seien aber klar in der Minderheit:

«Bei der Parolenfassung vor der Gemeindeversammlung war nur eine Person gegen den geplanten Neubau.»

Henz betont, dass er und seine Partei auf die Behörde vertrauen, dass der Finanzplan stimme, in dem bestätigt werde, dass das Projekt tragbar sei. Das Argument der Gegner, dass die Steuern sicher steigen werden wegen des Projekts, bezeichnet er als «Annahmen ohne Basis».

SVP bezeichnet Schulhaus als «Prestigeobjekt»

Die SVP, welche knapp hinter der Mitte den grössten Wähleranteil im Dorf hat, wehrt sich aus Kostengründen gegen das Projekt. Parteipräsident Markus Felder erklärt:

«Die SVP Escholzmatt-Marbach war bis vor zwei Jahren für das damalige Projekt mit einem Kostendach von 14 Millionen Franken. Nachdem das Ganze finanziell aus dem Ruder gelaufen ist, mussten wir die Notbremse ziehen und können dieses Prestigeobjekt nicht mehr unterstützen.»

Er befürchtet, dass die Kosten wegen der aktuellen Teuerung weiter steigen werden – auf 22 bis 23 Millionen Franken. Die Parteibasis stehe praktisch geschlossen hinter der Nein-Parole.

Auf diese Befürchtung angesprochen, betont Gemeindepräsident Beat Duss, dass Aussagen zu Preisentwicklungen zum jetzigen Moment reine Spekulation seien. Dies, weil die Ausschreibung erst erfolgen werde, wenn der Sonderkredit gutgeheissen worden sei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen