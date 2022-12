Escholzmatt-Marbach Primarklasse wird aufgehoben – Eltern sammeln 100'000 Franken, um sie selber zu finanzieren Weil es zu wenig Kinder im Ortsteil Wiggen hat, wird die 3. bis 6. Klasse nicht mehr dort angeboten. Dagegen wehren sich Eltern. Doch die Zeit drängt. Niels Jost Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kerngruppe bei der Scheckübergabe (von links): Ramona Hofstetter, Astrid Bieri, Leandra Bieri, Gemeinderätin Ruth Rava-Stalder, Dominik Bieri und Ueli Schöpfer. Bild: Niels Jost (Escholzmatt, 7. Dezember 2022)

Das Schulhaus in Wiggen bewegt die Gemeinde Escholzmatt-Marbach. Eigentlich hätte es der Gemeinderat auf das kommende Schuljahr 2023/24 hin schliessen wollen, weil es im Ortsteil an der Berner Kantonsgrenze zu wenig Kinder gibt. Auf Druck einer Petition mit 1251 Unterschriften vollzog die Exekutive im Sommer aber einen Sinneswandel: Während die Basisstufe (Kindergarten bis 2. Klasse) in Wiggen bestehen bleibt, wird die gemischte Klasse der 3. bis 6. Stufe aufgehoben.

Dagegen regt sich nun Widerstand. Anwohnerinnen und Anwohner von Wiggen haben dem Gemeinderat am Mittwoch symbolisch einen Scheck von 100'000 Franken «für den Erhalt aller Primarklassen in Wiggen» überreicht. Denn so viel Geld kann die Gemeinde mit der Schliessung der 3. bis 6. Klasse in Wiggen pro Jahr einsparen.

60 Personen zahlen bis zu 10'000 Franken

Auf die Idee gekommen ist die fünfköpfige Kerngruppe bei einer Informationsveranstaltung im September. Dort habe der Gemeinderat beteuert, dass man die Klasse allenfalls beibehalte, wenn das nötige Geld aufgetrieben werde.

Die Kerngruppe ging daraufhin von Tür zu Tür. Innert eines Monats habe sie von 60 Privatpersonen die schriftliche Zusicherung für total 100'000 Franken erhalten. Mitinitiantin Leandra Bieri sagt:

«Die vielen Spendengelder zeigen, was den Wiggerinnen und Wiggern ihre Schule wert ist.»

Unter ihnen fänden sich viele direktbetroffene Eltern, aber auch andere Sympathisanten. Eine Familie habe sogar 10’000 Franken zugesichert. Bieri weiter: «Wir hoffen, mit unserer Aktion noch mehr Personen wachrütteln zu können.» Obwohl sie das Geld nur in Wiggen sammelten, haben sie laut Bieri auch in den anderen Ortsteilen Escholzmatt und Marbach viel Zuspruch erhalten.

Der Erhalt des ganzen Primarschulhauses sei wichtig, weil die Kinder sonst in die anderen, je rund 3,5 Kilometer entfernten Ortsteile zur Schule müssten. Schnell über den Mittag nach Hause zu kommen, liege so kaum mehr drin, sagt Ramona Hofstetter, die ebenso zur Kerngruppe gehört und deren älterer von zwei Söhnen nächstes Jahr in die Basisstufe kommt. Sie sagt:

«Das Schulhaus Wiggen war für uns ein Grund, hierherzuziehen.»

Dasselbe heben Leandra Bieri und Ueli Schöpfer hervor. Sie beide hätten zwar noch keine Kinder, würden sie dannzumal aber gerne vor Ort zur Schule schicken. Dominik Bieri, der ebenso Mitglied der Kerngruppe ist und selber in Wiggen die Primarklasse besuchte, sagt: «Es ist ein familiäres Schulhaus, wo die Grösseren auf die Kleinen schauen. Ein solch einzigartiges Schulhaus mit optimaler Bildung würde ich anderen Kindern auch wünschen.»

Unklar, ob Gemeinde das Geld annehmen darf

Der Gemeinderat reagiert überrascht und dankbar auf die Scheckübergabe. Er anerkenne und respektiere «in höchstem Masse» das Engagement und «den unermüdlichen Einsatz» für den Erhalt der Schule Wiggen, wie er auf Anfrage mitteilt. Er anerkenne auch, «dass mit dieser Aktion nicht nur gefordert, sondern auch in Form einer zweckgebundenen Spende Unterstützung geboten wird».

Ob die Gemeinde das Geld annehmen und für den vorgesehenen Zweck einsetzen darf, ist aber unklar. Dazu der Gemeinderat:

«Die Verwendung von privaten Geldern für die Finanzierung von obligatorischen, staatlichen Leistungen ist nicht unproblematisch und rechtlich noch nicht abschliessend geklärt.»

Eine entsprechende Abklärung habe man bei der Abteilung Gemeinden des Kantons Luzern in Auftrag gegeben.

Die Zeit drängt. Denn die Planung für das kommende Schuljahr läuft in allen Gemeinden jeweils schon im Frühjahr auf Hochtouren. Bildungsvorsteherin Ruth Rava-Stalder sagte daher bei der Übergabe, dass man der Kerngruppe bis Ende Januar eine Antwort geben wolle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen