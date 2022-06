Escholzmatt-Marbach Stimmvolk lehnt den 19,55-Millionen-Kredit für den Pfarrmatte-Neubau ab Das Grossprojekt mit neuem Schulraum, Gemeinde- und Pfarrsaal fiel am Sonntag an der Urne knapp durch. 12.06.2022, 16.34 Uhr

So hätte das Schulhaus Pfarrmatte mit Gemeinde- und Pfarrsaal aussehen sollen. Visualisierung: PD

Das Resultat ist zwar knapp, aber dennoch: Die Stimmberechtigten von Escholzmatt-Marbach haben den Baukredit von 19,55 Millionen Franken für den Neubau des Schulhauses Pfarrmatte mit Gemeindesaal und Pfarrsaal sowie den Umbau der Schulanlagen Windbühlmatte abgelehnt.

Der Nein-Anteil betrug 51,5 Prozent, wie die Gemeinde mitteilt. Die Stimmbeteiligung lag bei 61 Prozent, 993 Personen haben für den Sonderkredit und 1045 dagegen gestimmt. 52 Stimmen machten so den Unterschied.

Das Projekt war im Vorfeld vor allem wegen der hohen Kosten umstritten. Mehrere Parteien waren gespalten, es wurde befürchtet, das Projekt sei für die kleine Gemeinde nicht tragbar. Der Gemeinderat respektiere «in vollem Umfang» den Willen der Bevölkerung, wie es nun in der Mitteilung heisst.

Man werde mit der Planungskommission die neue Ausgangslage analysieren und weitere Schritte in die Wege leiten. Der Bedarf an neuem Schulraum in der Pfarrmatte sei nach wie vor vorhanden. Die Komplexität des Gebäudes werde auch bei einem neuen Projekt eine Herausforderung sein. «Aber durch die vorangegangene, intensive Planung sind viele Grundlagen bereits erarbeitet und bekannt. Diese gilt es nun bestmöglich in ein allfällig neues Projekt einfliessen zu lassen.» (std)