Escholzmatt: So geht es nach den Nein zur neuen Pfarrmatte weiter

Escholzmatt-Marbach Wie weiter nach dem Nein zum 20-Millionen-Projekt Pfarrmatte? Vereine könnten bald neuen Platz brauchen Die Pfarrmatte in Escholzmatt kann nicht neu gebaut werden. Gemeindepräsident Beat Duss sagt, wie es nun weitergeht.

Das Schulhaus Pfarrmatte in Escholzmatt-Marbach kann nicht neu gebaut werden. Die Stimmberechtigten lehnten am 12. Juni einen Sonderkredit über knapp 20 Millionen Franken knapp mit 51,5 Prozent Nein-Stimmen ab.

Das hat nicht nur für die Schule Konsequenzen, sondern für die ganze Gemeinde. Denn neben sechs Schulzimmern sollten in der Pfarrmatte auch ein Gemeindesaal mit Bühne und Proberaum sowie neue Räumlichkeiten für die Kirchgemeinde realisiert werden. Im Kredit enthalten gewesen wäre auch der Umbau der Schulanlage Windbühlmatte.

So hätte die Pfarrmatte aussehen sollen. Visualisierung: PD

Die hohen Kosten für die Gemeinde mit 4360 Einwohnerinnen und Einwohner haben bereits im Vorfeld zu reden gegeben. Die SVP lehnte das Projekt ab, FDP und SP beschlossen die Stimmfreigabe. Nur die Mitte war dafür.

Restaurantsäle verschwinden

Laut Beat Duss, Gemeindepräsident von Escholzmatt-Marbach, könne zurzeit noch nicht abschliessend beurteilt werden, weshalb die Bevölkerung sich gegen den Neubau der Pfarrmatte ausgesprochen habe. «Ein Hauptgrund ist sicher die schiere Grösse des Projekts mit dem Neubau von drei Gebäudeteilen in der Pfarrmatte plus dem Umbau des Schulhauses Windbühlmatte. Das führte schon von der Dimension her zu Verunsicherung.»

Beat Duss, Gemeindepräsident von Escholzmatt-Marbach. Bild: PD

Einen weiteren Grund sieht der Mitte-Politiker im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld mit steigenden Preisen und Ukraine-Krieg. «Grundsätzlich stand aber auch die Frage im Raum, ob es überhaupt einen neuen Gemeindesaal braucht und ob genügend Schulraum und am richtigen Ort eingeplant worden ist.»

Duss sagt, das Nein zur Pfarrmatte habe keinen Einfluss auf den Schulbetrieb.

«Theoretisch kann man hier noch ein paar Jahre unterrichten.»

Auch für die Vereine sei aktuell noch genug Raum vorhanden. «Mit Absprache und Rücksicht ist der Raumbedarf der Vereine noch handhabbar», so Duss. Aber: «Die Situation wird sich in absehbarer Zeit ändern, die Säle der Restaurants werden zum Teil nicht mehr verfügbar sein. Dann muss die Situation neu beurteilt werden.»

Visualisierung des geplanten Gemeindesaals. Visualisierung: PD

Kritiker werden angehört

Zu den Kosten, welche die Planung der neuen Pfarrmatte bisher verursacht hat, kann Beat Duss zurzeit noch keine Angaben machen. «Die Planung als solches ist noch nicht abgeschlossen, die Zahlen können darum noch nicht kommuniziert werden.»

Bleibt die Frage, wie es nun weitergeht. Der Gemeinderat hat bereits am Abstimmungssonntag mitgeteilt, dass er mit der Planungskommission die Ausgangslage analysieren und weitere Schritte in die Wege leiten wird. Wie das genau geschehen wird, ist unklar.

Sicher ist laut Duss, dass die kritischen Stimmen in das weitere Vorgehen miteinbezogen werden. «In einem ersten Schritt hat der Gemeinderat die beiden Abstimmungskomitees zu einer Besprechung eingeladen.» Durch das Nein verliere man aber sicher zwei Jahre. Ursprünglich war vorgesehen, die neue Pfarrmatte 2025 zu beziehen.

