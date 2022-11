Ettiswil Wirtepaar will das Restaurant Jlge verkaufen – und eine Europareise machen Othmar und Bernadette Arnet-Schwegler verlassen das Restaurant Jlge in Ettiswil nach der Fasnacht 2023. Wer nachfolgt, ist noch nicht klar. Vermissen werden die Gäste wohl ihre Spezialität. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 02.11.2022, 06.57 Uhr

Bald ist Schluss: Bernadette und Othmar Arnet werden ihr Restaurant verkaufen. Bild: Dominik Wunderli (Ettiswil, 28. Oktober 2022)

Es ist ein gewöhnlicher Nachmittag unter der Woche in der «Jlge» in Ettiswil: Ein paar Gäste geniessen die Sonnenstrahlen mit einem Kaffee draussen, andere klopfen drinnen im Stübli einen Jass und gönnen sich dabei ein Dessert. Im Jlgesääli sitzen Othmar und Bernadette Arnet-Schwegler – einerseits traurig, andererseits erleichtert über den Entscheid, den sie vor kurzem getroffen haben und den sie bereits der Familie und den Mitarbeitenden mitgeteilt haben: Sie wollen das Restaurant verkaufen.

Die Gründe sind vielfältig, doch einer sticht besonders heraus: Das Wirtepaar will nochmals etwas erleben, mit ihrem Camper eine Tour durch Europa unternehmen. Auslöser für diese Gedanken war die Coronakrise. «Ich hatte zu dieser Zeit die Ferse gebrochen und war deswegen körperlich eingeschränkt. Zudem gab es noch Todesfälle von nahestehenden Gästen. Das machte uns nachdenklich. Wir kamen zum Schluss, dass wir jetzt die Reise, von welcher wir schon lange träumen, machen wollen», sagt Othmar Arnet.

Zu wenig Personal zehrt an den Kräften

Ein weiterer Grund seien die Personalprobleme. «Wir sind zum Teil unterbesetzt. Wenn jemand unserer sechs Teilzeit-Mitarbeitenden ausfällt, kommen wir an unsere Grenzen. Da lässt mittlerweile einfach die Energie nach», sagt der 54-Jährige. Auf Inserate habe sich jeweils kaum jemand gemeldet. «Nun ziehen wir einen Schlussstrich.»

Blick ins Metzgerstübli mit einem historischen Bild vom Restaurant an der Wand. Bild: Dominik Wunderli (Ettiswil, 28. Oktober 2022)

Die beiden betonen, dass ihnen der Entscheid keineswegs leichtgefallen sei. «Wir denken dabei an unsere treuen Mitarbeitenden, Gäste und die Vereine – wir sind hier wie eine grosse Familie und haben von allen viel Wertschätzung erfahren. Wir hoffen daher, dass sie die Nachricht mit Verständnis aufnehmen», sagt Bernadette Arnet. Bis zum Aschermittwoch, am 22. Februar 2023, laufe der Betrieb noch normal weiter. Der Zeitpunkt hat dabei seinen Grund:

«Das Restaurant haben wir am 11. November 2010 – dem Fasnachtsbeginn – übernommen. Nun beenden wir unsere Zeit in der ‹Jlge› mit der Fasnacht.»

Damals, vor zwölf Jahren, seien sie durch Zufall auf das Restaurant gestossen. «Ich sagte immer: Wenn wir ein Restaurant übernehmen, dann ist es die ‹Jlge›. Sie ist zentral gelegen und hat grosses Potenzial», so Othmar Arnet. Als sie erfuhren, dass es zur Pacht ausgeschrieben war, schlugen die beiden zu.

Und dies, obwohl der Betrieb zuvor mehrmals in Konkurs gegangen war. Der gelernte Metzger sagt: «Wir führten zu diesem Zeitpunkt bereits seit zehn Jahren die Regiometzg an der Grosswangerstrasse, welche vor uns ebenfalls insolvent gegangen war. Die Metzgerei bauten wir von null wieder auf. Und das schafften wir schliesslich auch bei der ‹Jlge›.»

Bekannt für ihre Cordon bleus

Arnets investierten viel in das rund 400-jährige Traditionslokal, welches ihnen gehört: Sie verpassten ihm eine neue Fassade, vergrösserten den Parkplatz, bauten einen grossen Spielplatz, integrierten eine Metzgerei. Und sie erarbeiteten sich einen guten Namen. Für ihre Spezialität, das Cordon bleu, kommen die Leute von weit her. «An einigen Wochenenden brauchte ich bis zu 20 Kilogramm Käse», sagt Othmar Arnet schmunzelnd.

Bei ihrer gut-bürgerlichen Küche legen sie grossen Wert auf Regionalität. In der Metzgerei hinter dem Restaurant, welche Othmar Arnet als zweites Standbein führt, verarbeitet er das ganze Fleisch selbst. Und dort verbringt der gebürtige Buttisholzer auch die meiste Zeit.

Derweil ist Bernadette Arnet an der Front tätig. Sie ist gelernte Köchin, hilft im Service und ist für die Gäste da. Diese werde sie dementsprechend auch am meisten vermissen. «Sie sind mir sehr ans Herz gewachsen. Der Abschied wird nicht leicht», sagt die 55-Jährige, die in Ettiswil aufgewachsen ist. Sie freue sich aber, dass sie ihr Ziel erreichen konnte: nämlich drei Generationen an den Tisch zu bringen. «Die ‹Jlge› ist ein Treffpunkt für Jung und Alt geworden. Darauf bin ich sehr stolz.»

Töchter wollen nicht übernehmen

Stolz ist auch Stephanie Arnet, die Tochter des Wirtepaars – und zwar auf ihre Eltern. Seit acht Jahren hilft die selbstständige Fotografin im Service aus und unterstützt die beiden. «Ich freue mich, dass sie nun wieder mehr Zeit für sich haben. Sie haben es verdient.» Sie und ihre Schwester Michèle waren nicht daran interessiert, das Restaurant zu übernehmen.

«Auch wenn wir gerne hier sind und aushelfen, sind wir keine Wirtinnen. Das sagt uns zu wenig.»

Die Eltern haben dafür Verständnis und sind keineswegs enttäuscht. Es soll nun jemand anderes sein Glück in der ‹Jlge› versuchen. Dabei spielt es der Familie keine Rolle, wer das Restaurant künftig führen wird. Stephanie Arnet sagt dazu: «Ich hoffe einfach, dass die Person es mit der gleichen Leidenschaft führen wird wie meine Eltern.»

