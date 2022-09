Die Rigi steht im Fokus der Europäischen Tage des Denkmals

Europäische Tage des Denkmals Zwischen Tourismus und Lebensraum für Einheimische: «Die Rigi wurde von chinesischen Gruppen völlig überfahren» Im Fokus der Europäischen Tage des Denkmals steht heuer die Rigi. Kunsthistoriker und Kenner Heinz Horat sagt, warum der Berg so fasziniert – und benennt die Konfliktfelder. Reto Bieri Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Heinz Horat, das Motto der diesjährigen Europäischen Tage des Denkmals lautet «Freizeit». Verbringen Sie viel freie Zeit auf der Rigi?

Ja, ich spaziere fast jeden Sonntag von Weggis nach Rigi Kaltbad hinauf. Das ist sozusagen mein Fitnessprogramm.

Berg mit Aussicht: Am Wochenende fahren im Rahmen der Tage des Denkmals historische Bahnen auf die Rigi. Bild: Rigi-Bahnen AG

Was macht die Faszination der Rigi aus?

Zum einen ist der Berg vom Mittelland her sehr gut erreichbar. Zweitens ist die Rigi leicht begehbar, sie war deshalb schon früh als Alpgebiet erschlossen. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts hat sie sich dann zur grossen Touristenattraktion entwickelt. Es erfolgte die Erschliessung von Weggis aus per Pferd auf die Rigi, die Luzerner Regierung beschloss, den Weg auszubauen. Danach folgten um 1870 die Bahnen, was eine europaweite Attraktion darstellte. Parallel dazu entstanden immer mehr Hotels. Auf Rigi Kulm gab es um die Jahrhundertwende drei Hotels mit rund 600 Betten, das war unglaublich. Der Erste Weltkrieg stoppte diese Entwicklung. Nach dem Zweiten Weltkrieg dominierte der Tagestourismus.

Tage des Denkmals mit Wanderungen und Referaten Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals finden am Samstag und Sonntag in den Kantonen Luzern und Schwyz diverse Anlässe auf der Rigi sowie rund um den Berg statt. Unter anderem hält der Historiker Erwin Horat ein Referat zum Thema «Rigi – Modeberg und touristischer Hotspot» (Rigi Staffel, Hotel Felchlin, Samstag, 14 Uhr). Auf dem Programm stehen zudem diverse Wanderungen und Rundgänge. Alle Züge der Rigi-Bahnen fahren ab Vitznau und Arth-Goldau am Wochenende mit historischem Rollmaterial. Das ausführliche Programm und weitere Infos unter www.nike-kulturerbe.ch.

In den vergangenen Jahren haben die Spannungen zwischen touristischer Nutzung und Lebensraum für Einheimische zugenommen. Wie nehmen Sie diese Debatte wahr?

Es bestehen in der Tat ein paar Spannungsfelder. So gehört Kaltbad zwar zu Weggis, lange waren die Ortsteile aber nur per Zahnradbahn via Vitznau verbunden. Erst mit der Luftseilbahn in den 1960er-Jahren gab es eine direkte Verbindung. Das funktioniert bestens, nun muss die Bahn aber ersetzt werden. Das führte leider zu einem Streit um die Variantenführung, obwohl klar ist, dass das Gemeindegebiet nach wie vor erschlossen werden muss. Ein weiteres Konfliktfeld sind die chinesischen Touristengruppen. Von diesen wurden wir vor Corona völlig überfahren. Da wurde die Rigi übernutzt, das kann man nicht anders sagen. Ein weiteres Thema ist, dass die rund 120 Ferienchalets in Kaltbad im Schnitt vielleicht etwa einen Monat pro Jahr bewohnt werden, sie sind also unternutzt.

Gegen die Ausbaupläne der Rigi-Bahnen bildete sich Widerstand, es war von Ausverkauf an den Massentourismus und Rigi-Disney-World die Rede. Hat sich die Situation beruhigt?

Die Pandemie hat einen Einbruch gebracht, insbesondere bei chinesischen Touristinnen und Touristen. Es beginnt nun aber wieder anzuziehen. Es wäre wünschenswert, dass nicht wieder gleich viele Personen auf die Rigi transportiert werden wie vor Corona. Das führte zu Problemen.

Zum Beispiel?

Auf Rigi Kulm benutzten viele das Hotel-WC, konsumierten aber nichts. Man baute deshalb ausserhalb eine einfache WC-Infrastruktur auf, was aber wegen Überlastung schlecht funktionierte und auch sehr hässlich ist.

Zur Person Bild: Boris Bürgisser Heinz Horat war bis zu seiner Pensionierung 2013 während zwölf Jahren Direktor des Historischen Museums in Luzern. Zuvor war der Kunsthistoriker Denkmalpfleger des Kantons Zug. Von 2008 bis 2012 sass der heute 74-Jährige zudem für die CVP im Weggiser Gemeinderat.

Sie leiten im Rahmen der Tage des Denkmals am Wochenende einen Rundgang durch die Chalet-Siedlung auf Rigi Kaltbad. Was dürfen die Teilnehmenden erwarten?

Die Siedlung ist weitherum einzigartig. Das hat damit zu tun, dass die Korporation Weggis als Landbesitzerin von Beginn an verlangte, dass Holz-Chalets gebaut werden müssen. Das ergibt heute ein homogenes, alpines Siedlungsbild mit verschiedenen Haustypen. Interessant ist: Als die Häuser ab 1925 gebaut wurden, haben die Besitzer kleine Tannli gepflanzt. Vor rund 15 Jahren hat das kantonale Forstamt eine Waldfeststellung durchgeführt – und plötzlich befanden sich alle Chalets im Wald. Das hätte für die Besitzer bedeutet, dass sie ihr Haus nach einem Brand nicht mehr hätten neu aufbauen dürfen. Wir hatten damals im Gemeinderat auf einen Chlapf 80 Beschwerden auf dem Tisch. Letztlich erreichte man dank einem runden Tisch eine Besitzstandsgarantie.

Was bedeutet es für die Rigi, Teil der Europäischen Tage des Denkmals zu sein?

Das Thema Freizeit ist eng mit der Rigi verknüpft, man kann deshalb vieles sehr gut vor Ort veranschaulichen – und aufzeigen, wie vielfältig der Berg ist.

