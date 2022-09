Existenzsicherung Kanton Luzern entlastet Menschen mit tiefen Einkommen Der Luzerner Regierungsrat will Geringverdienende stärker entlasten. Der Kantonsrat unterstützt die Massnahmen, will aber auch deren Wirkung überprüfen. Alexander von Däniken 19.09.2022, 12.25 Uhr

Der Kanton Luzern will unter anderem die familienergänzende Kinderbetreuung verbessern. Symbolbild: Manuela Jans- Koch

Bleibt nach staatlicher Unterstützung mehr Geld übrig als nach einer Erwerbsarbeit, läuft etwas schief. «Arbeit muss sich lohnen», ist das Credo des Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektors und Mitte-Regierungspräsident Guido Graf. Gleichzeitig muss die finanzielle Existenz der Menschen gewährleistet sein. Es ist also ein Austarieren von Abgaben wie Steuern oder Gebühren und Einkunftsmöglichkeiten wie Lohn oder Sozialhilfe. Der Regierungsrat hat sich kürzlich in einem entsprechenden Wirkungsbericht eine gute Note gegeben, was das Verhindern von sogenannten Schwelleneffekten betrifft.