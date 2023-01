Gutachten der Uni Luzern gefährdet Rettung Kantonsspital Aaarau

Exklusiv Rettung des Kantonsspitals Aarau in Gefahr? Gutachten der Uni Luzern bezeichnet die 240-Millionen-Hilfe als «bundesrechtswidrig» Schon im Frühling soll der Grosse Rat des Kantons Aargau über den Rettungsbeitrag von 240 Millionen Franken für das Kantonsspital Aarau (KSA) entscheiden. Nun zeigt ein Gutachten der Universität Luzern im Auftrag des Verbandes der Privatspitäler: Die Finanzierung durch den Kanton könnte Bundesrecht verletzen. Dieser Zeitung liegt das brisante Papier im Detail vor. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 19.01.2023, 20.36 Uhr

«Rechtliche Zulässigkeit einer Finanzhilfe an das Kantonsspital Aarau (KSA) zwecks Bilanzsanierung»: So lautet der Titel eines Gutachtens, das Bernhard Rütsche, Professor für öffentliches Recht an der Universität Luzern, verfasst hat. Auftraggeber des Gutachtens ist der Verband Ospita, in dem zahlreiche Schweizer Privatspitäler vertreten sind. Aus dem Aargau sind das unter anderem die Hirslanden-Klinik Aarau, die Klinik Villa im Park Rothrist, Zurzach Care Reha, die Reha Rheinfelden oder die aarReha Schinznach.

Im Gutachten, das der AZ vorliegt, kommt Rechtsprofessor Rütsche zu einem brisanten Schluss:

«Die zur Diskussion stehende Finanzhilfe in der Höhe von 240 Millionen Franken steht im Widerspruch zu den in der Bundesverfassung verankerten Grundsätzen der Gesetzmässigkeit und der Wettbewerbsneutralität.»

Bernhard Rütsche, Rechtsprofessor an der Universität Luzern. zvg

Einerseits handle es sich um eine Finanzhilfe, die im Einzelfall für ein Spital im Eigentum des Kantons gesprochen würde. Die Ausrichtung der Finanzhilfe wäre laut Rütsche «ein politischer Entscheid, der nicht auf allgemeine Rechtsgrundlagen abgestützt ist». Damit würde das Gebot der Trägerschaftsneutralität verletzt, schreibt der Rechtsprofessor.

Das heisst im Klartext: Der Kanton rettet nur seine eigenen Spitäler, eine private Klinik würde nicht von der Finanzhilfe profitieren. Aus der Bundesverfassung und der Rechtssprechung des Bundesgerichts ergebe sich aber, dass sich Kantone gegenüber öffentlichen und privaten Spitälern wettbewerbsneutral verhalten müssten. Spitäler und Kliniken, die auf den Spitallisten der Kantone stehen und von diesen Leistungsaufträge erhalten, müssten demnach gleich behandelt werden.

Sind die Defizite des KSA auf überhöhte Kosten zurückzuführen?

Zum anderen besteht laut Rütsche die Gefahr, dass mit der Finanzhilfe Betriebsdefizite des Spitals gedeckt würden, die auf überhöhte Kosten zurückzuführen und damit struktureller Natur sind. Das Gesetz verbiete namentlich kantonale Beiträge aufgrund zu hoher Personaldotationen, überteuerter Medizinaltechnik, nicht ausgelasteter Bettenkapazitäten oder luxuriöser Einrichtungen.

Dies trifft teilweise auf das KSA zu. So sind nicht alle Betten in Betrieb und die Kosten des Neubaus – ausgewählt wurde die teuerste Variante – wurden mehrfach hinterfragt.

Visualisierung des KSA-Neubaus: Ist das Projekt zu luxuriös? zvg

Rütsche schreibt weiter, mit der Finanzhilfe für das KSA würden möglicherweise ineffiziente Spitalstrukturen aufrechterhalten, was gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit verstossen würde. Mit Blick auf unmittelbar drohende Versorgungslücken, die infolge einer Schliessung des Spitals oder einzelner Spitalabteilungen eintreten könnten, wäre lediglich eine vorübergehende Überbrückungshilfe des Kantons zu rechtfertigen, erläutert der Professor.

Leistungsaufträge des KSA an andere Spitäler vergeben?

Die geplante Finanzhilfe müsste laut Rütsche «durch das öffentliche Interesse an einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit stationären Spitalleistungen gerechtfertigt sein». Sie dürften deshalb nur Häusern gewährt werden, die auch künftig in der Lage sind, auf der Spitalliste des Kantons zu bleiben. Darüber hinaus müssten die subventionierten Infrastrukturen unerlässlich sein, um den Versorgungsbedarf des Kantons künftig abzudecken.

Dies ist laut Rütsche nicht in jedem Fall gegeben. Der Rechtsprofessor nennt auch eine andere Möglichkeit, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. So könnten Leistungsaufträge an das fragliche Spital – hier also das KSA – durch Leistungsaufträge an andere Spitäler ersetzt werden. Diese könnten innerhalb oder ausserhalb des Kantons gelegen sein, müssten aber «das Kriterium der Erreichbarkeit» für Patientinnen und Patienten erfüllen.

Gutachter: Aargau hat keine gesetzliche Grundlage für Spitalrettung

Rütsche sieht aber nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in der kantonalen Gesetzgebung ein Problem. Mit dem Beitrag von 240 Millionen Franken, den das KSA wegen drohender Überschuldung beim Regierungsrat beantragt hatte, würde der Kanton aus Sicht des Gutachters betriebliche Defizite des Spitals decken. Für eine solche Finanzhilfe brauche es eine gesetzliche Grundlage – doch diese sei im Aargau nicht gegeben, schreibt Rütsche.

Bei Finanzhilfen für die Aufrechterhaltung von Spitalkapazitäten genüge es, «dass die Möglichkeit der Subventionsgewährung für einen bestimmten öffentlichen Zweck im formellen Gesetz erwähnt wird». Tatsächlich findet sich im kantonalen Spitalgesetz keine solche Passage, allerdings herrscht im Aargau bisher ein breiter politischer Konsens darüber, dass der Kanton sein grösstes Spital, das er vollständig besitzt, nicht Konkurs gehen lassen sollte.

KSA äussert sich nicht, Regierung hält an Rettungsplan fest

Wie stellt sich das Kantonsspital Aarau, das am 18. November das Gesuch um Finanzhilfe von 240 Millionen Franken beim Kanton eingereicht hatte, zu den Vorbehalten von Bernhard Rütsche gegen die Rettung? «Wir kommentieren das Gutachten nicht», teilt Sprecherin Isabelle Wenzinger und verweist für weitere Fragen an den Kanton.

Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (links) und Finanzdirektor Markus Dieth halten an der Finanzhilfe für das Kantonsspital Aarau fest. Fabio Baranzini

Michel Hassler, Sprecher von Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati, hält fest, eine kurzfristige Einschätzung zum Gutachten sei nicht möglich. Rechtliche Abklärungen seien aber standardmässig bei der Ausarbeitung einer Anhörungsvorlage vorgesehen. Die Regierung hat angekündigt, dem Grossen Rat noch im Frühling eine Botschaft für die Finanzhilfe ans KSA vorzulegen.

Hassler sagt: «Der Regierungsrat wird die rechtlichen Grundlagen für eine Finanzhilfe in der Anhörungsvorlage darlegen.» Am geplanten Vorgehen ändere sich nichts, ergänzt der Sprecher. Das heisst: Die Regierung ist nach wie vor entschlossen, das Kantonsspital Aarau zu retten.

