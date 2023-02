Explo Ruswil «Das ganze Dorf ist auf den Beinen» – Die Fasnacht in Ruswil begeistert Jung und Alt Die Explo Ruswil bietet mit einem Monsterkonzert, Bars und Essensständen alles, was das Fasnächtlerherz begehrt. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 16.02.2023, 21.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Strassenfasnacht Explo im Dorfkern von Ruswil zieht am Schmutzigen Donnerstag sämtliche Generationen an. Seien es Kinder in Piraten- oder Wikingerkostümen, Gruppen von Jugendlichen und tanzende Senioren – alle lauschen voller Begeisterung dem Monsterkonzert auf dem Dorfplatz. Dort geben an diesem Abend fünfzehn Guuggenmusigen ihre Stücke zum Besten. Darunter sind die ortsansässigen Bielbachfäger, Rosswöschwyber und Rottalschränzer, welche die Fasnachtsveranstaltung gemeinsam mit der Ziberlizunft organisiert haben.

Die Weidfäger Wolhusen schränzen auf dem Dorfplatz. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 16. Februar 2023)

Beschwingt durch die mitreissende Musik pendeln die Fäsnächtler und Fasnächtlerinnen zwischen Bars und Essensständen hin und her. «Hier hat es für alle etwas, das ist das Schöne an dieser ‹Beizlifasnacht›», sagt Pascal Stirnimann. Der Ruswiler spielte früher auch selbst in einer Guuggenmusig. Seit mehr als 17 Jahren hat er keine Explo ausgelassen.

Nach der Pandemie wird Vollgas gegeben

Auch Noemi Heini war bereits als Kind mit der Guuggenmusig an der Explo und ist noch immer jedes Jahr hier anzutreffen. «Mir gefällt, wie familiär die Fasnacht hier ist, jeder kennt jeden und alle Generationen feiern gemeinsam», sagt die 21-Jährige.

Impression von der Explo Ruswil. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 16. Februar 2023)

Das Schönste an der Explo seien für sie die Auftritte der Guuggenmusigen. In den Festzelten wird Musik gespielt, wobei für Heini das grosse Highlight aber das Monsterkonzert ist.

Die beiden Nottwiler Posaunistinnen Martina und Janine von der Guuggenmusig Flachlandruugger Nottu freuen sich auf ihre Auftritte. «Das ganze Dorf ist auf den Beinen», sagt Martina.

Impression von der Explo Ruswil. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 16. Februar 2023)

«Hier sitzt niemand alleine zuhause und wartet darauf, dass es endlich wieder ruhig wird.» Besonders nach den pandemiebedingten Einschränkungen der vergangenen Jahre sei die Freude des Publikums spürbar. «Die Leute mussten etwas zurückstecken und geben nun umso mehr Gas.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen