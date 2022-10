Fachkräftemangel «Dein Deutsch ist nicht gut genug? Kein Problem!» So wird im Ausland für Jobs im Luzerner Gesundheitswesen geworben Die Luzerner Spitäler und Psychiatrie sind auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Zum Teil suchen sie im EU-Raum selber nach neuem Personal, aber auch Rekrutierungsunternehmen sind aktiv – mit schmackhaften Angeboten. Niels Jost Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Im Gesundheitswesen sind Fachkräfte dringend gesucht. Symbolbild: Alessandro Della Valle/Keystone

Applaus alleine reicht nicht. Spätestens seit der Solidaritätsaktion während der Pandemie ist der breiten Bevölkerung klar: Das Gesundheitswesen ist dringend auf mehr Fachpersonal angewiesen. Trotz Bestrebungen wie die an der Urne angenommene Pflegeinitiative im November 2021 fehlen der Schweiz in den nächsten Jahren Tausende Pflegefachpersonen, Ärztinnen oder Physiotherapeuten.

Notfall-Station in Kinderklinik am Anschlag Der Verband der Kinder- und Jugendmedizin, Pädiatrie Schweiz, schlägt Alarm. Im ganzen Land seien die Notfall-Stationen in den Kinderkliniken am Anschlag. Grund seien massiv mehr Kinder-Notfälle und der zunehmende Personalmangel. Auch das Kinderspital am Luzerner Kantonsspital (Luks) ist betroffen, wie Radio SRF berichtet. Einerseits würden Eltern zu schnell den Notfall aufsuchen, etwa bei Hautausschlägen oder Fieber. Andererseits hätten 6 der 28 Assistenzärztinnen und -ärzte innert Kürze gekündigt. Dadurch habe man fünf Betten nicht mehr betreiben können und ambulante Termine verschieben müssen, sagte Nicole Ritz, Chefärztin Pädiatrie am Luks, gegenüber Radio SRF. Die Kündigungen hatten Ritz zufolge unterschiedliche Gründe, unter anderem die zu hohe Arbeitsbelastung. Die sechs Stellen werde man im November wieder besetzt haben, die Betten würden mittlerweile bereits wieder betrieben. (jon)

Abhilfe schaffen ausländische Fachkräfte. Beim Luzerner Kantonsspital (Luks) sind beispielsweise knapp ein Viertel der rund 8000 Mitarbeitenden aus dem Ausland, bei der Luzerner Psychiatrie (Lups) etwa 230 der 1280 Angestellten.

Stelleninserat wirbt mit «höherem Lohn, geringerer Arbeitsbelastung»

Doch wie werden die Fachkräfte aus Deutschland, Österreich oder den Niederlanden auf die Luzerner Gesundheitsinstitutionen aufmerksam? Einer der grössten internationalen Personaldienstleister im Gesundheitswesen ist TMI. Das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam wirbt in den Niederlanden seit 2013 für Stellen in der Schweiz – auch für solche in Luzern.

Aktuell sucht TMI beispielsweise nach einer Operationsassistentin, einer Pflegefachperson für die Intensivmedizin oder einem psychiatrischen Pflegefachmann. Die Stellen werden schmackhaft gemacht, mit Schlagworten wie: «Höherer Lohn, prächtige Umgebung, geringere Arbeitsbelastung.»

Schweizer Natur ist attraktiv

Auf Anfrage heisst es bei TMI: «Das Nettogehalt liegt in der Schweiz zwei- bis dreimal höher als in den Niederlanden. Wir hören zudem oft, dass es mehr Zeit und Raum für pflegerische Aufgaben gibt, was in den Niederlanden aufgrund des Personalmangels nicht mehr möglich ist.» Zudem sei das Ausbildungsniveau in der Pflege vergleichbar, sodass niederländische Diplome anerkannt werden könnten.

Die Schweiz sei aus weiteren Gründen attraktiv:

«Die Schweizer Natur wird von den Bewerbenden oft positiv erwähnt: Skifahren im Winter und andere Bergsportarten im Sommer.»

TMI erhält jährlich rund 1000 Bewerbungen für Jobs in der Schweiz, für temporäre wie auch feste Anstellungen. Die Interessenten müssen dabei mindestens das Sprachniveau B2 aufweisen, also sich praktisch fehlerlos und spontan zu komplexeren Themen äussern können. In den Inseraten heisst es aber auch: «Dein Deutsch ist nicht gut genug? Kein Problem!» TMI verfüge über eigene Deutsch-Dozenten, die – wenn nötig – das Sprachniveau verbessern, schreibt die Firma. Dies dauere in der Regel nicht lange, da viele bereits über eine gute Deutsch-Basis verfügen würden.

Lups rekrutiert etwa 30 Ausländer pro Jahr

Zurück zu den hiesigen Spitälern. Das Luks schalte «selten» und die Hirslanden Klinik St.Anna «nur bei schwer rekrutierbaren Stellen» wie im Operations- oder Intensivmedizinischen Bereich Inserate im Ausland. Das Luks teilt weiter mit, dass ihre Job-Angebote auf dem Intranet international zugänglich seien. Markus von Rotz, Medien- und Kommunikationsbeauftragter, schreibt:

«Wir erhalten immer wieder Direkt-Bewerbungen aus dem Ausland. Zuweilen werden uns auch von Personalvermittlern Dossiers von ausländischen Stellensuchenden zugestellt.»

Markus von Rotz, Medien- und Kommunikationsbeauftrage am Luzerner Kantonsspital BIld: PD

Falls Qualifikation, Anforderungen und das «Menschliche» stimmen würden, könne es zu einer Anstellung kommen. Zu den Sprachkenntnissen hält von Rotz fest, dass am Luks grundsätzlich Deutsch gesprochen werde. Da Konversationsbarrieren an einem Spital weitreichende Folgen haben könnten, seien Deutschkenntnisse bei ärztlichem Personal «zwingend», bei anderen Berufsgruppen schule man nötigenfalls mit eigenen Kursen nach.

Die Luzerner Psychiatrie wiederum sucht aktiver nach ausländischen Fachkräften. Dies vor allem in Deutschland und Österreich. Die Lups schreibt:

«Wir nutzen den deutschsprachigen EU-Raum seit vielen Jahren für Rekrutierungsaktivitäten.»

Dank dieser Bestrebungen könne man jährlich um die 30 Personen gewinnen, insbesondere Ärztinnen und Ärzte – und so dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

