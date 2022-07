Gartenbauer suchen Personal und wollen «verstaubte Image» ablegen

Fachkräftemangel Luzerner Gartenbauer suchen Personal und wollen das «verstaubte Image» ablegen Die Gartenbaubranche wächst, die Auftragsbücher sind voll. Zu schaffen macht ihr der Fachkräftemangel auf den Baustellen. Maler, Köche und Metallbauer greifen als Temporäre zur Schaufel. Jonas Hess Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Die Baustelle von Pflugshaupt-Gartenbau beim Dreiklang in Sursee. Bild: Patrick Huerlimann (Sursee, 25. Juli 2022)

Der Schweiz fehlen ausgebildete Fachkräfte in vielen Branchen. Eine besonders betroffene Berufsgruppe ist die der Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner. Sie sind mit der Situation konfrontiert, dass ihre Branche wächst, aber zu wenig Personal vorhanden ist. Anfragen bei Gartenbauunternehmen in Sursee, Nottwil und Malters zeigen, dass die Situation akut ist.

Oliver Jost, Geschäftsführer der Gärtner Pflugshaupt AG in Sursee. PD

Oliver Jost, Inhaber und Geschäftsführer des Surseer Gartenbauunternehmens Gärtner Pflugshaupt, würde aufgrund voller Auftragsbücher gerne mehr Gärtnerinnen und Gärtner anstellen, jedoch sei das sehr schwierig:

«Wenn man Fachkräfte sucht, erhält man wenig bis gar keine Bewerbungen.»

Er sei derzeit in der glücklichen Lage, dass alle Stellen im 70 Mitarbeitenden zählenden Betrieb besetzt seien. Insbesondere bei den Vorarbeitern mit Verantwortung gebe es keine Vakanz. Jost: «Unsere Mitarbeitenden sind sehr treu und viele schon lange dabei, das ist ein grosser Segen für uns.» Jedoch: «Spränge einer von ihnen ab, würde mir das Bauchweh machen.»

Jost: Handwerk wieder mehr wertschätzen

Dies hänge vor allem damit zusammen, dass es schwierig sei, junge Gärtnerinnen und Gärtner für den Beruf zu begeistern, erklärt Jost die verzwickte Lage. «Aktuell arbeiten bei uns vier Lernende, normalerweise sind es sechs.» Jost stellt einen Anfragerückgang fest. Zurückzuführen sei dies auf gesellschaftliche Veränderungen, glaubt Jost, der seit über 30 Jahren in der Branche tätig ist.

«Der Wert des Gärtnerberufs ist gesunken.»

Er wisse dies auch von seiner Partnerin, die als Lehrerin arbeite. Manche Eltern würden das Handwerk weniger wertschätzen als einen Maturaabschluss.

Um wieder mehr Junge für eine Lehre als Landschaftsgärtnerin oder Landschaftsgärtner zu begeistern, tue die Branche viel, findet Jost. Man sei deutlich aktiver als früher. Ein grosser Teil der Betriebe beteilige sich an Lehrlingsparcours, zeige Weiterbildungsmöglichkeiten auf und sei präsent auf Social Media. So auch die Gärtner Pflugshaupt AG.

«Wir arbeiten derzeit an einem Image-Film zusammen mit unseren Lehrlingen.»

Auch bezüglich Lohn habe es Anpassungen gegeben. «Inzwischen sind die Grundlöhne auf einem ähnlichen Niveau wie bei anderen Baunebengewerben», sagt Jost. Zudem: Eine fünfte Ferienwoche für alle sei inzwischen eingeführt worden.

Nachfrage steigt, Fachkräfte stagnieren

Marco Meier, Präsident vom Branchenverband JardinSuisse Zentralschweiz, weist darauf hin, dass man derzeit am Ende eines Revisionsprozesses steht. Die Grundbildung sei neu aufgebaut worden. Dabei fokussiere man stark auf aktuelle Themen wie Digitalisierung und Biodiversität. «Wir wollen beispielsweise aufzeigen, wie unsere Branche Grünes in die Stadt bringen kann. Das soll den sinnstiftenden Aspekt des Berufs stärker zeigen.»

Auch Meier erwähnt die verstärkte Präsenz auf Plattformen wie Instagram.

«Wir haben das Gefühl, dass das Image des Gärtners verstaubt ist.»

In der Gesellschaft stelle man sich den Gärtner immer noch als Mann oder Frau mit der grünen Schürze und dem Jäter vor. Das entspreche aber längst nicht mehr der Realität. Moderne Gärten würden nicht selten als Wellnessanlagen mit allerlei Technik realisiert. Dies verlange entsprechende Kompetenzen und viel Kreativität, so Meier.

Die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen sei da. Es gebe daher immer mehr Gartenbauunternehmen. Obwohl dadurch mehr Fachkräfte gebraucht würden, stagniere die Zahl ausgebildeter Gärtnerinnen und Gärtner. Die Situation habe sich deshalb in den vergangenen zehn Jahren zugespitzt. Auch Meier, der selber ein Gartenbauunternehmen in Malters führt, ist davon betroffen:

«Wenn sich ein Vorarbeiter melden würde, würden wir ihn sicher einstellen.»

Um die Lücken zu füllen, setzen die Unternehmen auf temporäre, berufsfremde Arbeitskräfte. Bei Pflugshaupt in Sursee kommen gemäss Oliver Jost insbesondere in der Hochsaison zwischen April und Oktober Maler, Köche und Metallbauer zum Einsatz. Weil die Temporärkräfte mit Fachleuten zusammenarbeiten, leide die Qualität nicht, so Jost.

