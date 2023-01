Jobsuche mit wenigen Klicks via WhatsApp

Fachkräftemangel Jobsuche mit wenigen Klicks – Unternehmen setzen auf Blitzbewerbungen per Whatsapp und Co. Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum ermöglicht neuerdings Schnellbewerbungen per Whatsapp. Auch die Klinik St.Anna und das Kantonsspital Luzern verringern die administrativen Hürden. Susanne Balli Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Pflegebereich herrscht akuter Fachkräftemangel. Davon bleibt auch das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) in Nottwil nicht verschont. «In den letzten fünf Jahren hat die Fluktuation die 10-Prozent-Marke überschritten. In Kombination mit der Einarbeitungszeit für neue Mitarbeitende macht uns das stark zu schaffen», sagt Marcel Unterasinger, Leiter Human Resources SPZ. Auf der Intensivstation könne das SPZ derzeit nicht alle Betten betreiben. Bei Personalausfällen sei es schwierig, einen Ersatz zu finden.

Rasche Personalsuche in der Pflege erfordern rasche Massnahmen. Zum Beispiel mit Blitzbewerbungen per Whatsapp, auf welche das Schweizer Paraplegiker-Zentrum neuerdings setzt. Bild: PD

Das SPZ setzt seit Anfang Jahr auf mehrere Massnahmen. Unter anderem können sich Interessierte via Link in einem Whatsapp-Chat bewerben. «Dort interagieren sie mit unserem Chatbot und beantworten Fragen zu ihrer Person. Der erste Schritt zur Bewerbung dauert nur zwei Minuten», sagt Martina Weingartner, Kommunikationsverantwortliche. Anschliessend werden die nächsten Schritte des Bewerbungsprozesses besprochen. «Seit Anfang Jahr gingen so insgesamt bereits 26 Bewerbungen ein», sagt sie.

Hirslanden-Gruppe: Unkomplizierter erster Kontakt

Auch die Klinikgruppe Hirslanden hat Whatsapp-Bewerbungen bereits im Herbst 2021 eingeführt. «Wir erhoffen uns einen unkomplizierten ersten Kontakt mit möglichst geringen administrativen Hürden», sagt Esther Senecky, Leiterin Sourcing & Employer Branding. Dabei dürfen die Bewerbenden «auf eine prompte Rückmeldung zählen». Die Hirslanden-Gruppe erhalte durchschnittlich 50 Bewerbungen und Anfragen pro Monat per Whatsapp.

Beim Luzerner Kantonsspital (Luks) gibt es Whatsapp-Bewerbungen aktuell noch nicht. Dafür bietet das Luks Expressbewerbungen über Instagram und Facebook an. «Interessierte können sich innert 60 bis 120 Sekunden über einen Fragebogen bewerben und werden werktags innert 24 Stunden telefonisch kontaktiert», sagt Michael Döring, CNO, Leiter Pflege und Soziales. Lebenslauf, Diplome und Zeugnisse könnten später eingereicht werden. Die Onlinebewerbung sei heute Standard. «Sie beschleunigt den Prozess, macht Daten einfacher verfügbar und spart Papier.»

Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) stellen denn auch eine Verschiebung der Suchkanäle von analog zu digital fest. «Onlineplattformen und soziale Netzwerke spielen eine zunehmende Rolle», sagt Bernhard Bucher, stellvertretender Bereichsleiter Arbeitsmarkt von WAS wira Luzern und Leiter RAV Wolhusen. «Viele Unternehmen sind mitten im Prozess der Digitalisierung. Da ist eine Bewerbung auf Papier nicht mehr zeitgemäss.»

Die RAV bieten auch Schulungen in den Bereichen Onlinebewerbungen/Social Media an. Bei Bewerbungen via Whatsapp sei es wichtig, auf Wortwahl und Orthografie zu achten. Profilbild, Status und Storys sollen bewusst gewählt werden, denn der zukünftige Arbeitgeber schaue sich dieses Profil an. Eine zeitnahe Rückmeldung auf Fragen sei das A und O. Bucher sagt: «Wer sich dazu viel Zeit lässt, erweckt den Eindruck, nicht interessiert zu sein.»

Schneller Bewerbungsprozess allein reicht nicht

In einem sind sich die Unternehmen einig: Im Kampf gegen den Fachkräftemangel braucht es auch eine zukunftsfähige Lohnpolitik. Das SPZ habe die Löhne in der Pflege im Schnitt 2,6 Prozent angehoben, für Studierende gar im zweistelligen Prozentbereich, sagt Marcel Unterasinger. Zudem setzt das SPZ auf «grosszügige Sozial- und Lohnnebenleistungen» sowie etwa flexible Betreuungszeiten in der SPZ-Kindertagesstätte.

Ähnlich tönt es beim Luks: Neben finanziellen Verbesserungen werden unter anderem Massnahmen zur Personalerhaltung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen entwickelt. Michael Döring sagt: «Zentral ist dabei die aktive Mitgestaltung der Mitarbeitenden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen