Fäälimärt Sursee 2022: Fuchsfelle für wenig Geld

Fäälimärt In Sursee gibt’s ein Fuchsfell für eine Parkplatzgebühr In der Stadthalle Sursee fand am Valentinstag nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder der Fäälimärt statt. Tiefe Fellpreise zeigen: Pelze sind nicht in, obwohl sie nachhaltig sein sollen. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Fäälimärt in Sursee: Der «Jägersonntag» unter der Woche, der wohl wichtigste Anlass des Vereins Revierjagd Luzern, zieht auch Gwundrige aus der Nachbarschaft in die Stadthalle. Das Wild hält sich auch nicht an Revier-, geschweige denn an Kantonsgrenzen. Die Männer sind in der Überzahl, bei den Kleidern dominieren Grün- und Brauntöne.

Kurt Lüscher kam schon als Jugendlicher an den Fäälimärt in Sursee. Bild: Philipp Schmidli (14. Februar 2023)

Einer, der seine Ware an einer Holzkeule feilbietet, ist der Kirchleerauer Jagdaufseher Kurt Lüscher. Der 70-jährige Aargauer ist seit 56 Jahren in Sursee dabei. Füchse und Marder trägt er am Hexenbesen über der Schulter. «Preistreibend», meint er zu seinem Auftritt mit einem Augenzwinkern. Dabei verkauft er einen Fuchs – nicht gelidert, für dessen Präparation er mit seiner Routine vierzig Minuten rechnet – für die Parkgebühr im Parkhaus: acht Franken. Und für einen Marder nimmt er zwölf Franken.

Lüscher erinnert sich, wie er 1965 für einen Marder 215 Franken gelöst habe. «Mit 17 habe ich für einen Fuchs, ungelidert, 185 Franken bekommen», sagt er. Und das «Fellgeld» seines Vaters habe das Milchgeld übertroffen. Handwerksarbeit gelte nichts mehr, ergänzt seine Begleiterin.

Sackgeld in Tierfelle investiert

Der einen Leid, der andern Freud. Nuri Iten, 12, aus Hagendorn ZG, strahlt übers ganze Gesicht, als er mit einem Fuchs und einem Marder an den Tisch seiner Familie zurückkehrt. «Ich finde die super», sagt er, «und werde sie in meinem Zimmer aufhängen.» Sein Vater ist Jäger, die Mutter freut sich mit. Den Fuchs hat er für einen Fünfliber erstanden, den Marder für 15 Franken, und das Sackgeld reichte auch noch für ein Fellhäschen für die kleine Schwester.

Alfred Stoller aus Frutigen im Berner Oberland hat seine Preise. Ein Fuchs, gelidert, kostet «von 100 Franken an aufwärts». Er kocht auch die Schädel des Wildes aus und verkauft Fuchsschwänze. Waren einst Manta-Fahrer Abnehmer, so seien es heute Töfflifahrer oder Fasnächtler. Seine Frau macht Ketteli mit Zähnen. Murmeliöl und Dachsfett sind auch zu haben, «ohne Zusatzstoffe».

Nachhaltigkeit und Regionalität werden gelebt

Die Jagd ist keineswegs eine reine Männerdomäne. Eine Frau ist zum Beispiel über ihren Hund dazu gekommen, Ronja Stöckli, 31, aufgewachsen im Rheintal, nun in Hergiswil bei Willisau wohnhaft, über ihren Ehemann. Sie betont, und das ist mehrfach zu hören: «Wir essen nur noch eigenes Fleisch.» Sicher solches direkt vom Produzenten. Sie macht heuer die Jagdprüfung. Das Leben der Waldtiere interessiert sie, ebenso die Rehkitzrettung, die Hegearbeit, der Waldschutz. Und das Schiessen? «Gehört zur Jagd», sagt sie.

Wegen Corona musste der Fäälimärt zwei Jahre lang pausieren. Bild: Philipp Schmidli (Sursee, 14. Februar 2022) Der Fäälimärt fand am Valentinstag in der Stadthalle Sursee statt. Bild: Philipp Schmidli (Sursee, 14. Februar 2022) Musik sorgt am Fäälimärt für Unterhaltung. Bild: Philipp Schmidli (Sursee, 14. Februar 2022) Auch Waffen gibt's zu kaufen. Bild: Philipp Schmidli (Sursee, 14. Februar 2022) Nicht nur Männer interessieren sich für die Pelzausstellung. Bild: Philipp Schmidli (Sursee, 14. Februar 2022) Füchse sind am Fäälimärt besonderse beliebt. Bild: Philipp Schmidli (Sursee, 14. Februar 2022)

Präsident Guido Roos sieht eine Hauptaufgabe der Jagd darin, für ein «Gleichgewicht in dicht besiedelter Kulturlandschaft zu sorgen». Gemeinwirtschaftliche Dienstleistung. So bergen Jäger Tiere bei Unfällen und retten Rehkitze. Das Imageproblem von Fellen führt er auch auf Bilder von Tierfarmen zurück. «Das tut weh», sagt er, zumal die Jagd hierzulande Forderungen nach Nachhaltigkeit und Regionalität «voll nachkomme». Funktionswäsche aus Erdöl versus kompostierbare Felle?

Jäger möchten in Politik besser vertreten sein

Mit 246 Fellen kamen dieses Jahr deutlich weniger zur Auffuhr als in den letzten Jahren. Darunter sind die 165 Füchse, gefolgt von Mardern. Der Kürschner bereichert den Fäälimärt, und man kann Schaffelle haben oder Lederwaren, wie Gürtel mit der Prägung «Eidgenoss». Oder Bekleidung, Bilder, Wursthobel, Motorsägen, Waffen. Und für 1900 Franken gibt’s ein Schwarzbärenfell samt Kopf aus Kanada: Dinner for One. Ein Wildschweinbild ist günstiger: 420 Franken.

Am Ende der Generalversammlung mit 752 Jägerinnen und Jägern, die gleichenorts und gleichentags stattfand, rief Vizepräsident Philipp Emmenegger die Mitglieder auf, ihresgleichen ins Kantonsparlament zu wählen. Mit Guido Roos (Mitte) ist bislang nur ein Jäger im Kantonsrat, drei weitere kandidieren. Dafür ist mit Regierungsrat Fabian Peter (FDP) ein Treiber bei der Inwiler Jagdgesellschaft kantonaler Jagddirektor. Ihn beeindrucken «der grosse Respekt vor dem Tier und der Natur überhaupt». Und ihm gefällt «das Gesellige bei der Jägerschaft».

Einer seiner Vorgänger im Amt liess es sich nicht nehmen, dem Fäälimärt einen Besuch abzustatten: Anton Schwyngruber. Ihm hat es die Stimmung angetan. Und vielleicht die Erinnerung, gewann er doch einst an der Fäälimärt-Tombola den Hauptpreis: ein Auto.

