Kinderbetreuung Hier profitieren Luzerner Familien von Kita-Subventionen – die grosse Übersicht Die Spannbreite im Kanton Luzern ist riesig: Zwischen 300 und 2300 Franken kostet die Betreuung in der Krippe – je nach Höhe der Subvention der Gemeinde. Dies ergibt eine Erhebung unserer Zeitung. Wie es in Ihrer Gemeinde aussieht, zeigt unsere interaktive Grafik.

Wer im Kanton Luzern seine Kinder in einer Kindertagesstätte (Kita) betreuen lassen will, muss teilweise sehr tief in die Tasche greifen. So kennt rund ein Viertel aller Gemeinden keine Subventionen für diese Betreuungsform.

Während die Diskussion um einheitliche Regeln und bessere finanzielle Unterstützung auf kantonaler Ebene läuft, liegt der Istzustand in den Luzerner Gemeinden bislang im Dunkeln. Denn beinahe jede der 80 Gemeinden hat ihr eigenes System – oder gar keine Subventionen. Auch die inzwischen über 50 Gemeinden mit Betreuungsgutscheinen oder ähnlichen Systemen können nicht ohne erheblichen Aufwand verglichen werden.

So funktionieren Betreuungsgutscheine Als Betreuungsgutscheine werden finanzielle Zusprachen der Gemeinde bezeichnet, mit welchen die Familie ihre Kinderbetreuung bezahlen können. In der Regel werden diese Geldbeträge direkt an die Familie ausbezahlt und sie können diese in der Kita ihrer Wahl einsetzen – meistens auch ausserhalb der Gemeinde. Berechnung der Gutschriften Die Höhe dieser Betreuungsgutscheine wird anhand des massgebenden Einkommens berechnet, welches sich je nach Gemeinde unterschiedlich zusammenstellt. Diese Zusammensetzung sowie auch die Tarifabstufungen für die Höhe der Betreuungsgutscheine kann bei den Gemeinden in den entsprechenden Richtlinien und Verordnungen nachgelesen werden.

Eine solche Übersicht ist aber dringend nötig, weshalb die «Luzerner Zeitung» alle Gemeinden kontaktiert hat und anhand zweier Beispielfamilien den Vergleich wagt.

Zwei Familien, eine Herausforderung: Die Betreuungskosten

Es sind die fiktiven Familien Müller und Bucher. Beide Elternpaare sind in erster Ehe verheiratet und haben zwei Kinder im Krippenalter. Das kleinere ist ein Jahr alt, gilt also noch als Baby, das grössere ist drei Jahre alt. Wie auch heute noch in den meisten Familien üblich, arbeitet die Mutter Teilzeit, hier 40 Prozent, der Vater 100 Prozent. Beide Familien zahlen gleich viel für Krankenversicherung – 860 Franken pro Monat – und wohnen zur Miete. Beide Familien geben ihre Kinder zwei Tage die Woche in die Krippe. Keine der Familien hat Gelder in ihre Vorsorge einbezahlt.

Bei der Familie Müller verdient der Vater 5500 und die Mutter 1800 Franken. Also insgesamt 7300 Franken brutto, was nach den Sozialabzügen in etwa 6500 Franken auf dem Konto bedeuten. Müllers haben ein Gesamtvermögen von 50'000 Franken. Ihr steuerbares Einkommen liegt bei 55’547 Franken.

In der besser verdienenden Familie Bucher bringt der Vater 8500 Franken nach Hause und die Mutter 2800, zusammen 11’300 Franken brutto – also fliessen monatlich rund 10’000 Franken aufs Konto. Das Gesamtvermögen beträgt 100’000 Franken. Das steuerbare Einkommen liegt bei 85’430 Franken.

Die Daten Die Berechnungen der beiden Familien haben grösstenteils die Gemeinden auf Anfrage durchgeführt. Bei den Gemeinden, die auf die Anfrage nicht reagiert haben, deren Reglemente oder Tarifordnungen aber im Internet verfügbar sind, hat die Redaktion die Tarife selber berechnet. Gemeinden, welche Kitas direkt mit einem Pauschalbetrag subventionieren, haben mit den angepassten Tarifen ihrer jeweiligen Kitas gerechnet. Hier kommt es zu Unterschieden bei den Leistungen, welche nicht ausgewiesen werden – wie beispielsweise Windeln oder Breinahrung, welche inklusiv ist oder selber mitgegeben werden muss. Wo keine anderen Angaben der Gemeinden vorliegen, wurden die Tagespreise der Kita mit Faktor 8.6 auf den Monat aufgerechnet. Die Subventionshöhe wurde ohne andere Angaben mit dem Faktor 7.83 auf den Monat gerechnet, da ein Grossteil der Gemeinden bei 40 Prozent Betreuung maximal 94 Tage pro Jahr subventionieren.

Da auch jede Krippe andere Preise hat, wurde für den Vergleich ein fiktiver Krippentagespreis festgesetzt: 145 Franken pro Tag für Babys bis 18 Monate und 130 Franken für das Kleinkind. Ohne Subventionen zahlen beide Familien 2365 Franken pro Monat für die Kinderbetreuung.

Die Stadt Luzern legt vor

Mit Abstand am besten ergeht es beiden Familien in der Stadt Luzern. Die Pionierin für Betreuungsgutscheine, welche diese vor 13 Jahren eingeführt hatte, kennt ein Tarifsystem, bei welchem die Müllers noch 312 Franken bezahlen müssen. Die Stadt bezahlt also monatlich rund 2300 Franken an die Kinderbetreuung der Familie Müller. Auch die Buchers werden kräftig unterstützt. So wird auch deren Budget lediglich mit 754 Franken belastet.

Ähnlich gut ergeht es im Kanton Luzern sowohl den Müllers wie auch den Buchers in Udligenswil. Die Müllers bezahlen dort 787 Franken und die Buchers 1259 Franken.

Wo sich die Betreuung in der Kita kaum lohnt

Ganz anders ergeht es den Familien in vielen anderen Gemeinden des Kantons Luzern. Ein Viertel kennt keine Subventionen. Neben den 19 Gemeinden, die dies auf Anfrage so deklariert haben, zählt hierzu wohl auch Schongau. Die Gemeinde hat weder auf die entsprechende Anfrage geantwortet, noch sind Angaben zur Betreuung in Kitas auf der Website ersichtlich.

In diesen rund 20 Gemeinden belasten die Krippenkosten die beiden Familien mit 2365 Franken pro Monat. Bei Müllers entspricht dies einem Drittel des gesamten Einkommens. Hier zeigt sich denn auch, warum selbst die Behörden des Kantons Luzern einräumen, dass sich für Familien mit tiefen und mittleren Einkommen eine Teilzeitarbeit der Mutter oft nicht lohnt. So reicht bei Müllers das zusätzliche Einkommen, welches durch die Fremdbetreuung ermöglicht wird, nicht, um die Kita zu bezahlen. Die Familie Müller legt fast 500 Franken drauf.

Auch für besser verdienende Buchers sind die Kitakosten ein grosser Posten, wenn keine Subventionen fliessen. Betrachtet man den Nettolohn von Frau Bucher (ca. 2500 Franken), bleibt von ihrem Einkommen noch rund 150 Franken übrig – kommen für die Arbeit zusätzliche Transportkosten oder Essenskosten hinzu, lohnt sich die Arbeit nicht.

Dies ist in mindestens 53 Gemeinden der Fall, denn viele unterstützen die Familien nur bis zu einem massgebenden Einkommen von zwischen 60'000 und 80'000 Franken.

Massgebendes Einkommen: Die Schwierigkeit des Vergleichs Ein zentraler Punkt bei solchen Subventionen ist jeweils das «massgebende Einkommen». Es ist die Messlatte, wie viel Geld eine Familie erhält und ab welchen finanziellen Verhältnissen es keine Subventionen mehr gibt. Hier beginnen die Schwierigkeiten des Vergleichs: Denn das massgebende Einkommen wird von Gemeinde zu Gemeinde anders errechnet. So werden unterschiedliche Positionen der Steuererklärung verwendet, teilweise mit Abzügen, teilweise ohne – was beim massgebenden Einkommen zu Differenzen von mehreren zehntausend Franken führen kann. Ein weiterer Punkt, der den Vergleich schwierig macht, sind die unterschiedlichen Tarifstrukturen. Bei den einen Gemeinden sind diese linear, also gleichmässig höhere Tarife, je höher das massgebende Einkommen ist. Bei anderen wiederum nicht. In vielen Gemeinden liegt die Limite für Subventionen bei einem massgebenden Einkommen zwischen 60'000 und 80'000 Franken.

Allerdings ist zu erwähnen, dass hier im Vergleich nur die Subventionen für Kindertagesstätten erfasst wurden. Viele der Gemeinden, die bisher keine Subventionen kennen, bieten aber häufig eine finanzielle Beteiligung an Tagesplätzen an – also die Betreuung durch eine Tagesmutter oder einen Tagesvater.

