Mobbing Nun meldet sich der beschuldigte Ex-«Magazin»-Chefredaktor – und wehrt sich gegen die Anschuldigungen

Finn Canonica wendet sich in einem Brief an sein persönliches Umfeld. Darin legt er seine Sicht der Dinge dar. Er weist viele der gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück, räumt aber auch Fehler ein. Bezüglich seines Abgangs widerspricht er seinem Ex-Arbeitgeber Tamedia.