Fasnacht 2023 Trompete ziert die neue Altishofer Plakette Die Fasnachtsplakette 2023 zeigt den «schränzigen» Teil der Fasnacht. Sie ist Teil einer Serie. 09.01.2023, 11.10 Uhr

Die Pfyfferzunft Altishofen hat ihre diesjährige Fasnachtsplakette vorgestellt. Darauf befindet sich eine Trompete, stellvertretend für «fetzige Guggenmusiktöne während der närrischen Tage», heisst es in einer Mitteilung.

Die Plakette der Pfyfferzunft Altishofen. Bild: PD

Die aktuelle Plakette ist die vierte aus einer Zehnerserie. Diese lassen sich zu einem Puzzle zusammenfügen und bilden ein Erinnerungsstück eines Altishofer Fasnachtsjahrzehntes, schreibt die Zunft. Der Kauf der Plakette berechtigt zum freien Eintritt am grossen Altishofer Umzug am Fasnachtssonntag. Sie ist ab sofort in allen Geschäften in Altishofen und im Restaurant Brauerei erhältlich. (fmü)